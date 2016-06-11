Швейцария обыграла Албанию во втором матче Евро-2016

В Лансе завершился второй матч Евро-2016, в котором сборная Албании встречалась с командой Швейцарии и проиграла со счетом 0:1.

Это был матч первого тура команд Группы А.

Быстрый гол был забит в самом начале матча. На 5-й минуте Шер выиграл верховую борьбу после навеса с угла поля и головой переправил мяч в дальний верхний угол ворот соперника.

В дальнейшем обе команды имели не одну возможность для того, чтобы или сравнять счет, или увеличить свое преимущество, но голов больше не последовало.

Таким образом, после 1-го тура в таблице у Франции и Швейцарии по 3 очка, у Албании и Румынии - 0.

Албания - Швейцария - 0:1 (0:1)

Гол: Шер (5).

А: Бериша, Хюсай, Джака Т. ( Каче, 62'), Маврай, Леньяни, Цана, Аголли, Кукели, Роши (Цикалеши, 73'), Абраши, Садику (Гаши, 82).

Ш: Соммер, Родригес, Джуру, Шёр, Лихтштайнер, Джака Г., Бехрами, Джемайли (Фрай, 76'), Шакири (Фернандес, 88), Сеферович, Мехмеди (Эмболо, 62').

Предупреждения: Цана 23', Каче 63' - Шёр 13', Бехрами 67'

Удаление: Цана 37'