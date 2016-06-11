Тимощук: "Германия - сильна, но не идеальна"

В воскресенье сборная Украины стартует на ЕВРО-2016 матчем против Германии, и 37-летний Анатолий Тимощук очень рад предстоящей встрече с бывшими друзьями из "Баварии". По мнению капитана, сине-желтым по силам дать бой действующим чемпионам мира, сообщает УЕФА.

"Можно сказать, что большая часть игроков состава подходит к пику. Но главное найти правильный баланс опыта и молодости, чтобы они друг друга хорошо дополняли. У нас много талантливых ребят, много опытных игроков, и думаю, тренерский штаб сможет выбрать правильный вариант состава в матчах Евро", - отмечает Тимощук.

Говоря о помощнике главного тренера Шевченко его бывший партнер по команде Тимощук замечает: "Для Андрея это новый опыт, но он активно принялся за работу, у него много идей. Естественно, ему не понадобилось много времени на адаптацию, ведь он сам еще недавно играл в сборной, вместе со многими из нас. Да и сейчас он участвует наравне с нами во многих игровых упражнениях, и для футболистов это тоже важно, это еще один стимул. Лично я очень рад, что Шевченко вернулся в сборную в новом амплуа".

А говоря о задачах своей команды, отметил: "Думаю, в современном футболе главное - правильно и самоотверженно играть именно в обороне. И уже от этого отталкиваться при построении атак. Конечно, есть разные команды: одни играют первым номером, другие - вторым; одни - прессингуют, другие - при потере мяча быстро отходят назад. Но, независимо от стиля игры, любая команда прежде всего заботится о надежности защиты. Поэтому и на игроках, ответственных за оборонительные действия, лежит большая ответственность".

А анализируя своего первого соперника на Евро экс-игрок мюнхенской "Баварии" Тимощук отметил: "Мне очень приятно, что мы открываем турнир матчем против Германии, действующего чемпиона мира. Не сомневаюсь, что матч будет очень интересным. А для меня особенно, ведь в составе "бундестим" много моих друзей, с которыми я выступал в "Баварии". Считаю, что для нашей команды это ключевая игра. Впрочем, по-другому и быть не могло, ведь у нас очень сильная группа, и все матчи - сверхважные".

"Перед нами стоит задача выйти из группы. На прошлом ЕВРО нам не удалось, да и в этот раз, учитывая класс соперников, добиться цели тоже будет крайне сложно. Но нам по силам это сделать. Если удастся - дальше будем смотреть по сопернику. Михаил Иванович [Фоменко] уже предупредил нас - на ЕВРО необходимо выложиться на 150%. Возможно, где-то нам нужно будет прыгнуть выше головы, но в душе у каждого из нас должна быть мечта - выиграть ЕВРО-2016. Пускай кому-то это кажется смешным или фантастическим, но я верю, что наша сборная способна пройти очень далеко и, главное, показать хороший футбол", - подытожил Тимощук.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Германия состоится в Лилле 12 июня в 22.00 по киевскому времени.