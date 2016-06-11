Сборная Украины прибыла в Лилль

В субботу национальная сборная команда Украины прибыла во французский Лилль, где сыграет свой стартовый матч Евро-2016, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Полуторачасовой перелет из Марселя до Лилля прошел хорошо и без проблем. Дорога от аэропорта Лилля до отеля, в котором на ближайшие два дня остановится главная команда страны, заняла примерно 15 минут и пролегала через стадион «Пьер Моруа», где, собственно, и состоится игра.

Украинских «сборников» у уютного отеля встречали несколько украинских журналистов, а также делегация ФФУ.

Как сообщал УНИАН, игра сборной Украины против действующих чемпионов мира – команды Германии, состоится 12 июня. Начало матча в 22.00 по киевскому времени.