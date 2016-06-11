Болельщики России и Англии подрались перед матчем Евро-2016 в Марселе (видео)
15:12, 11 июня 2016Евро 2016
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В драке также участвовали фанаты французской команды и полицейские.
Reuters
Фанаты сборных Англии и России подрались в одном из пабов Марселя вечером 10 июня, сообщает Lenta.ru.
В ней также приняли участие французские болельщики. Полиция применила против фанатов слезоточивый газ. Всего в драке участвовали около 200 человек. Двое англичан были задержаны полицией.
Матч Евро-2016 между сборными России и Англии состоится 11 июня на марсельском стадионе «Велодром».
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