Болельщики России и Англии подрались перед матчем Евро-2016 в Марселе (видео)

Фанаты сборных Англии и России подрались в одном из пабов Марселя вечером 10 июня, сообщает Lenta.ru.

В ней также приняли участие французские болельщики. Полиция применила против фанатов слезоточивый газ. Всего в драке участвовали около 200 человек. Двое англичан были задержаны полицией.

Матч Евро-2016 между сборными России и Англии состоится 11 июня на марсельском стадионе «Велодром».