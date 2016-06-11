Игрок сборной Украины Будковский: "Готов к Евро на 200%!"

Нападающий сборной Украины и луганской "Зари" Филипп Будковский накануне Евро отметил сплоченную украинскую команду и атмосферу турнира во Франции в интервью Footboom.

"Приближение европейского форума чувствуется очень сильно. По телевидению много информации о разных сборных, нас отлично принимали в Марселе. Ну, а что касается нашей национальной команды, то все мы хотим быстрее начать играть против лучших европейских сборных. Своей игрой мы хотим порадовать наших поклонников футбола", - отметил игрок.

Относительно подготовки к матчу со сборной Германии, форвард рассказал: "В субботу утром мы вылетаем из Марселя на север Франции. Вечером, накануне игры, проведем предматчевое занятие на поле предстоящей битвы против немецкой сборной. Сам стадион, судя по видео, мне очень понравился. Новая арена в Лилле просто отличная".

А на вопрос о том, как он отреагирует на возможный вопрос от тренера Михаила Фоменко «готов ли ты к Евро?», ответил: Я готов не на 100%, а на все 200%. Я защищаю честь Украины, и, понятно, хочу достичь максимума. Но, для начала, необходимо выйти из группы. А дальше - посмотрим. Ведь мало кто верил, что грузинская сборная обыграет на выезде сборную Испании, нынешнего чемпиона Европы. В футболе все возможно".

Как сообщал УНИАН, на Евро-2016 сборная Украины сыграет в Группе С с командами Германии, Северной Ирландии и Польши.

Первый матч Украина - Германия состоится в воскресенье, 12 июня.