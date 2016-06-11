Шевченко перед матчем с Германией: "Мы никого не боимся"

Лучший футболист в истории независимой Украины, а ныне помощник главного тренера национальной сборной Андрей Шевченко поделился своими мыслями по поводу первой игры на Евро-2016 против команды Германии в эфире телеканала "Футбол 1".

«Наша команда находится в хорошем состоянии. Хочу сказать, что у нас очень удачно прошел сбор перед финальным турниром. В субботу будет предигровая тренировка. Потом ждем матча с Германией. Теоретически сделали все, чтобы футболисты получили максимум информации о сборной Германии. На это были направлены тренировки и сборы. Три недели нагружают на сборах, но их концентрация направлена на первый матч и психологически они должны быть готовы к этому поединку", - отметил Шевченко.

"Все ребята профессионалы, видно, что они настроены. Лишний раз напрягать их разговорами, думаю, не стоит. Если будут какие-то вопросы, я всегда готов помочь", - продолжил тренер.

"Каждый игрок нашей сборной может взять роль лидера, хотя на протяжении отбора к Евро Коноплянка и Ярмоленко выделялись. Но эту роль может взять каждый и повести за собой. Думаю, у тренера уже есть состав, который он выставит, он думает об этом. Секреты раскрывать не будем. Надо спокойно готовиться", - добавил тренер.

"Сборная Германия – чемпион мира. У них хороший, сбалансированный состав. Да, у них есть несколько травмированных игроков. Посмотрим, кого они поставят. Но мы никого не боимся, будем противопоставлять командную игру», – подытожил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, матч между сборными Украины и Германии состоится в воскресенье, 12 июня. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.