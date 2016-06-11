Капитан сборной Франции Льорис: "Нам удалось найти ресурсы, чтобы выиграть матч"

Игрок сборной Франции Юго Льорис прокомментировал победу над командой Румынии в стартовом матче Евро-2016, сообщает УЕФА.

"Главной задачей сегодня было взять три очка. Получился тяжелый поединок, команда ощущала напряжение. Но в итоге нам удалось найти ресурсы, чтобы выиграть матч. Мы должны поздравить Пайе, он забил фантастический мяч", - отметил Льорис.

Говоря про свой сейв в самом начале игры, на 2-й минуте, вратарь французов скромно заметил: "Я просто сделал свою вратарскую работу. Мы всегда стараемся выкладываться по максимуму ради команды. Да, наверное, мой сейв уберег нас от неприятностей в самом начале, тем более что для нас это был непростой отрезок. Начали игру не так, как планировали. Однако постепенно удалось взять инициативу в свои руки".

"Когда стало казаться, что самый тяжелый отрезок матча для нас позади, румыны заработали пенальти и реализовали его. А потом Пайе спас всех нас, забив этот потрясающий гол. Все знают, насколько талантлив Пайе, и неважно, за "Вест Хэм" он играет или за сборную. Хорошо, что он успешно начал турнир. Чувствуется, что Димитри на ходу и уверен в себе. И хотя победа - это всегда заслуга команды, важно, чтобы ее ведущие игроки показывали максимум своих возможностей", - подытожил голкипер.

Как сообщал УНИАН, в первом матче Евро-2016 сборная Франции обыграла команду Румынии со счетом 2:1. В субботу состоятся еще три игры Евро. Сборная Украины свой первый матч на турнире против команды Германии проведет в воскресенье, 12 июня.