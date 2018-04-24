Анонс событий Евро-2016: день №2

Чемпионат Европы по футболу во Франции лишь набирает ход. Вслед за матчем-открытия во второй день турнира будут сыграны три матча. В группе А сойдутся сборные Швейцарии и Албании, в группе В сборная России померяется силами с Англией, а Словакия - с Уэльсом.

110% Албании

Сборные Албании и Швейцарии играли между собой относительно недавно. В квалификации к чемпионату мира 2014 года обе команды попали в одну группу, и тогда две победы одержали швейцарцы - дома 2:0 и на выезде 2:1. Впрочем, для Албании с тех пор многое изменилось. Итальянский тренер команды Джанни Де Бьязи признает, что ему со временем удалось лучше понять албанский менталитет и объединить футболистов вокруг единой цели, благодаря чему сборной покорилось уникальное достижение - выход на Евро-2016.

"Если мы сможем выйти из группы, то преподнесем большой сюрприз. Считаю, успехом будет то, что по окончании турнира болельщики будут гордиться нами так же, как сейчас. Хотел бы подчеркнуть — все наши ребята с гордостью носят футболку сборной Албании. Они выкладываются даже на 110% и всегда бьются друг за друга. Собственно, это и принесло результат в отборочном цикле", — говорит 59-летний наставник.

Де Бьязи, ранее много лет тренировавший середняков чемпионата Италии, уже стал в Албании национальным героем. После того, как сборная этой страны сенсационно вышла на Евро-2016 тренер даже получил официальное предложение стать гражданином Албании. Однако итальянец, работающий с командой с 2011-го года, пока на такой шаг не решился, а в предматчевых интервью предпочитает говорить не о себе, а о своих подопечных.

"Единственное, чего нашей команде не хватает - это опыта таких турниров. У нас сыгранная оборона, отличный вратарь, быстрые нападающие. Мы будем играть в агрессивный современный футбол, никому не дадим свободно подходить к своей штрафной. И мы будем контратаковать", - вселяет уверенность в своих футболистов Де Бьязи.

Англия - Россия: тест на знание фамилий

Накануне игры сборных России и Англии журналисты обратили внимание на то, что в декабре наставник англичан Рой Ходжсон признался: он не знает ни одного игрока сборной России. Перед матчем у британского тренера переспросили, выучил ли он имена и фамилии своих соперников, но специалист ответил на это раздражением: "Терпеть не могу, когда люди припоминают мне, что я когда-то сказал. Я достаточно хорошо знаю российскую команду, включая имена футболистов и их сильные качества. Мы уважаем Россию, уважаем ее опыт".

Главный тренер россиян Леонид Слуцкий также был дипломатичен: "Я могу полностью перечислить состав сборной Англии. Главное не то, что знаешь до игры, а то, что после. У нас нет футболистов, которые выступают в Европе. Надеюсь, что завтра они выучат несколько фамилий".

Сборная России во главе со Слуцким уверенно вышла на Евро-2016, и тренер ожидает продолжение успешного выступления. Теоретическое поражение от Англии, впрочем, не должно больно ударить по турнирным амбициям россиян, но наставник заранее предостерегает команду: поражение в первом матче может привести к тому, что сборная вылетит из турнира после первого этапа.

"Я понимаю, что за нас будут болеть все жители нашей страны, и мы хотим их порадовать. Надеюсь, что в турнире "запрягать" мы долго не будем. Если все будет напротив, то 20-го числа мы можем оказаться в районе Москвы, — считает российский тренер.

Рой Ходжсон о желаниях команды на турнире говорит еще более расплывчато. "Надеемся, что людям понравится то, что они увидят, когда мы вернемся домой. Но не стоит забывать, что последний турнир Англия выигрывала 50 лет назад, а выходила в полуфинал – 20 лет назад", – напомнил британский коуч.

Тренер Словакии болеет за Бэйла

Лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл - один из самых звездных игроков на Евро-2016, но в сборной Словакии уже придумали, как ему будут противостоять на футбольном поле. Более того, наставник сборной Словакии Ян Козак признался, что является болельщиком команды Бэйла - правда, не Уэльса, а мадридского "Реала".

"Бэйл — лучший футболист не только сборной Уэльса. Гарет — один из лучших исполнителей в мире. Сейчас он находится в прекрасной форме. Я фанат мадридского "Реала", так что наблюдаю за каждым их матчем", — сказал Козак на пресс-конференции.

"Гарет — прекрасный индивидуальный игрок, но мы хотим показать качество нашей команды на футбольном поле. Только матч покажет сможем ли мы осуществить задуманное. Не хотел бы вдаваться в подробности как моя команда будет противостоять Бэйлу", - добавил специалист.

Наставник Уэльса Крис Коулмэн также львиную долю пресс-конференции посвятил Бэйлу. Специалист понимает, что Словакия при подготовке игры сделала акцент на защите против единственного звездного игрока противника, но считает, что его подопечный к этому уже привык.

"После того, как Бэйл выиграл две Лиги чемпионов и сделал то, что сделал, это естественно, что ему собираются уделить много внимания. Но он уже привык быть в центре внимания, когда на нем сосредоточены глаза всего мира - на футбольном поле и за его пределами", - сказал Коулмэн.

Единственное, о чем переживает тренер - грубость игроков Словакии при защите от Бэйла. В связи с этим, валлиец выразил надежду, что судьи будут оберегать форварда Уэльса от грубой игры противника.

Брат против брата

Шакири и Берами - не единственные представители сборной Швейцарии, которые имеют связь с Албанией. Кроме них, албанские корни имеют Блерим Джемайли, Шани Тарашай и экс-игрок киевского "Динамо" Адмир Мехмеди. Однако самая удивительная история у Гранита Джаки, родной брат которого Таулант Джака выступает за... сборную Албании.

На самом деле оба брата родились в албанской семье, которая переехала в Швейцарию еще до рождения сыновей. Оба футболиста первоначально выступали за юношеские сборные Швейцарии, но вскоре Таулант получил приглашение от Федерации футбола Албании и захотел поддержать страну, где есть его корни.

"Мой брат и я родились и выросли в Швейцарии, - объясняет Гранит. - Я первый раз увидел Албанию в возрасте 12 лет, и с тех пор я там много раз туда ездил к бабушке и дедушке. Однако сборная Албании, в отличии от Швейцарии, никогда не проявляла ко мне интерес. С моим братом история совсем другая".

Гранит Джака несколько недель назад стал игроком лондонского "Арсенала", но в своей прежней карьере уже играл против родного брата в чемпионате Швейцарии. Тогда он выступал за "Базель", а Таулант - за "Грассхоппер".

"В то время это было очень странное чувство, но, тем не менее, мы оба с нетерпением ждем игры. И мы достаточно профессиональны, чтобы не позволить нашим близким отношениям быть фактором в матче. Должна выиграть лучшая команда!", - уверен Гранит.

Евро-2016. 11 июня. Календарь:

16:00. Албания - Швейцария (прямая трансляция - ТК "Футбол 2")

19:00. Уэльс - Словакия (прямая трансляция - ТК "Футбол 1")

22:00. Англия - Россия (прямая трансляция - ТК "Украина")

Также матчи можно будет посмотреть в различных киевских фан-зонах - на Почтовой площади, Спортивной площади, Троицкой площади, Оболонской набережной, Трухановом острове или других местах.