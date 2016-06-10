Сборная Франции вырвала победу у Румынии в матче-открытии Евро-2016 (фото)

Сборная Франции обыграла Румынию в матче-открытии чемпионата Европы по футболу 2016 года. Встреча команд завершилась со счетом 2:1.

Почти вся игра прошла при территориальном преимуществе сборной Франции, но Румыния благодаря работе своей обороны и промахам лидерам соперника долго удерживала ворота в неприкосновенности.

Первый гол в матче на 58-й минуте забил французский форвард Оливье Жиру. Он воспользовался ошибкой на выходе вратаря Чиприана Тэтэрушану и головой замкнул подачу с фланга от Димитри Пайе.

Через семь минут арбитр Виктор Кашшаи назначил пенальти в ворота хозяев чемпионата, который реализовал Богдан Станку - 1:1.

Победный мяч за сборную Франции на 89-й минуте забил Димитри Пайе. Лучший игрок команды Дидье Дешама в сегодняшнем матче сильным ударом из-за пределов штрафной площадки отправил мяч точно в девятку ворот Тэтэрушану.

Франция - Румыния - 2:1 (0:0)

Голы: Жиру (58), Пайе (89) - Станку (65, с пенальти)

Ф: Льорис, Санья, Рами, Косельни, Эвра, Погба, Канте, Матюиди, Гризманн (Коман, 66), Жиру, Пайе (Сиссоко, 90+1);

Р: Тэтэрушану, Сапунару, Кирикеш, Григоре, Рац, Станчу (Кипчу, 72), Хобан, Пинтилий, Попа (Торже, 82), Андоне (Алибек, 61), Станку;

Предупреждения: Жиру - Кирикеш, Рац, Попа.