Во Франции стартовал чемпионат Европы по футболу (фото)

22:04, 10 июня 2016
Евро 2016
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Церемония открытия прошла на арене "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени.

Reuters

В Сен-Дени прошла церемония открытия чемпионата Европы-2016 по футболу на "Стад де Франс".

В начале знаменитый танец "Канкан" исполнили 400 девушек волонтеров, затем прозвучало поппури из песен Эдит Пиаф, а после в роли ди-джея развлекавшего публику выступил один из самых известных французских музыкантов Дэвид Гетта.

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Гимн Евро-2016 исполнила шведская исполнительница Зара Ларссон.

В конце церемонии французские ВВС пролетели строем, изобразив влаг Франции, а трибуны окрасились в цвета флагов всех стран-участниц турнира.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по футболу состоится во Франции с 10 июня по 10 июля.

В первом матче встречаются команды Румынии и Франции.

Матч Украина - Германия состоится в воскресенье, 12 июня. 

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