Вратарь сборной Испании Де Хеа заявил, что его не исключали из команды
20:47, 10 июня 2016Евро 2016
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Испанский голкипер говорит, что слухи о его участии в изнасиловании девушки являются выдумкой СМИ.
Де Хеа обвинил СМИ во лжи / Sky Sports
Информация об исключении из состава сборной Испании на Евро-2016 голкипера Давида Де Хеа не соответствует действительности. Об этом заявил сам вратарь испанской прессе, сообщает AS.
"Во-первых, я был крайне удивлен этой новостью. Это ложь и только ложь!", - заявил Де Хеа.
Я по-прежнему чувствую в себе силы выступать за сборной Испании. У меня есть большая поддержка товарищей по команде и стремление выиграть чемпионат Европы. Все, что пишут в прессе, - ложь! Этот вопрос будут решать мои адвокаты", - заявил Де Хеа.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа выведен из состава сборной Испании в связи с возможным участием в изнасиловании девушки в 2012-м году.
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