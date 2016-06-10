Евро-2016 принесет УЕФА прибыль в 2 миллиарда евро

Чемпионат Европы по футболу, который стартует 10-го июня во Франции, станет самым прибыльным турниром в истории УЕФА, сообщает Bloomberg.

Ожидается, что прибыль организации составит не менее €2 миллиардов. Для сравнения, на Евро-2012 УЕФА заработал €1,4 миллиарда. Резкий рост прибыли обоснован, прежде всего, увеличением числа сборных в финальной части с 16-ти до 24-х и, соответственно, количества матчей.

Продажа прав на трансляцию матчей турнира принесет УЕФА €1,05 миллиарда, €450 миллионов составят спонсорские выплаты.

Медиаправа на Кубок Америки-2016 были проданы всего за €112 миллионов.