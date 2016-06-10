Вратарь сборной Испании выведен из состава команды на Евро из-за возможной причастности к изнасилованию

Вратарь сборной Испании по футболу Давид Де Хеа выведен из состава команды на чемпионат Европы 2016 года, который пройдет во Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское издание The Independent.

Причиной отстранения стали публикации в испанской прессе материалов, в которых приводится информация о причастности 25-летнего вратаря к скандалу, связанному с изнасилованием.

На Евро-2016 де Хеа должен был быть основным вратарем команды, вместо легендарного Икера Касильяса - чемпиона мира и Европы 2008-2012 годов.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по футболу-2016 состоится с 10 июня по 10 июля во Франции. На групповом этапе команда Испании сыграет с Хорватией, Чехией и Турцией.