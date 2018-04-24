Анонс событий Евро-2016: день №1

Сегодня на парижском стадионе "Стад де Франс" официально откроется 15-й чемпионат Европы по футболу. Традиционно турниру будет предшествовать церемония открытия, после чего на поле выйдут сборные Франции и Румынии, которые проведут первый матч чемпионата.

Шоу во французском саду

Как обычно бывает во время церемоний открытия, организаторы действия стараются познакомить болельщиков с культурой своей страны, и сегодняшнее мероприятие не станет исключением. В церемонии примут участие 550 человек, среди которых 25 профессиональных актеров, а остальные - волонтеры. Шоу будет происходить на огромном полотне, стилизованном под французский сад, а центральное место в нем займет карусель.

По словам режиссера церемонии Жюли Брассара, действие будет состоять из двух частей. "Первая часть будет посвящена Франции, стране-хозяйке турнира. Мы решили, что представление должно подчеркнуть ключевые элементы французской культуры, а костюмы участников шоу будут отражать идею объединения людей. Мы нашли французский символ, олицетворяющий идею единства, который можно встретить повсюду - и в маленьких деревушках, и в столице страны. Он похож на символ площади. Мы также придумали невероятно красивый ковер, который... впрочем, я не буду сейчас раскрывать все секреты. Скажу только, что его дизайн создан под впечатлением от французской урбанистики, которой гордится вся страна и завидует весь мир", - рассказал Брассар.

Во второй части церемонии будут представлены все 24 страны, участвующие в чемпионате Европы. "Это европейская часть шоу, она будет чуть более современной. Кроме того, нам повезло, что в церемонии поучаствует Дэвид Гетта (знаменитый диджей и автор гимна Евро-2016 - прим.ред) но я опять-таки не скажу, в каком качестве он выйдет на сцену! В любом случае он как следует оживит атмосферу", - уверен Брассар.

В отличии от Олимпиады, церемонии открытия футбольных чемпионатов длятся около 20 минут. Сразу после шоу на футбольное поле выйдут футболисты сборных Франции и Румынии.

Задача: преодолеть румынскую оборону

Матч между Францией и Румынией вполне можно рассматривать как встречу между фаворитом и одним из аутсайдеров всего чемпионата. Однако тренер гостей Ангел Йорданеску настроен на игру серьезно: "Наш план состоит в том, чтобы конкурировать с Францией на равных. Я уверен, что наши футболисты готовы преодолеть чары прессинга и доминирования хозяев. Мы не собираемся просто защищаться, мы хотим иметь сбалансированный стиль игры и создать проблемы для Франции".

Йорданеску может гордиться тем, что в отборочном турнире к Евро-2016 его команда пропустила всего два мяча. Ожидается, что на чемпионате Европы румыны также будут строить свою игру от защиты, надеясь на редкие контратаки. Наставник сборной Франции Дидье Дешам также хвалит соперника: "Румыны очень хорошо организованы в обороне, но они также могут закрыть вас перед своей штрафной площадкой и заставить делать ошибки. Имея скоростных и техничных футболистов, они могут быстро переходить из обороны в атаку".

При этом Дешам сохраняет оптимизм и по поводу своей команды, нападение коротой составляют Антуан Гризманн из мадридского "Атлетико", Антони Марсьяль из "Манчестер Юнайтед" и Оливье Жиру из лондонского "Арсенала".

"Я думаю, что моя команда имеет потрясающий атакующий потенциал. Хотя очевидно, что на таком большом соревновании вы должны собдлюдать правильный баланс - одновременно уметь забивать и хорошо защищаться. И в течение последних товарищеских матчей мы сосредоточились как раз на усилении нашей обороны", - сказал французский специалист.

Вопрос психологии

В течение последних двух лет сборная Франции не провела ни одного официального матча, а потому вполне естественно, что Дидье Дешам переживает о настрое своих игроков на матч. Причем, статус и история его команды создают лишь дополнительное давление на футболистов. Дешам, который был капитаном сборной Франции на победных для нее ЧМ-1998 и Евро-2000, старается уйти от этого психологического прессинга.

"Каждый игрок воспринимает такие матчи в свойственной лишь ему манере. Важно, чтобы они не сосредоточились на матче слишком рано и не пытались его играть до того, как игра начнется. Все, что было ранее, не должно влиять на наше мышление, игроки просто должны иметь бабочки в животе перед важной встречей, ведь мы еще ничего не достигли", - заявил Дешам.

Кроме того, отвечая на вопрос о фаворитах Евро-2016, наставник французов подчеркнул, что видит ими Испанию и Германию. "Учитывая историю последних лет, очевидно, что чемпион мира и чемпион Европы, вступают в турнир с естественной целью победить", - считает Дешам.

Евро-2016. 10 июня. Календарь:

21:30. Церемония открытия

22:00. Франция - Румыния

Прямая трансляция событий - на ТК "Украина".

Как сообщал УНИАН, в Киеве открыли пять фан-зон для просмотра матчей Евро-2016.