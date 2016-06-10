Морской лев из Кельна предсказала победу Украины в матче против Германии на Евро-2016 (фото)

Как сообщает Reuters, помимо Астрид результаты Евро-2016 с участием немецкой национальной сборной будет предсказывать слониха Нэлли из "Сафари-Парка" в немецком Ходенхагене. Свой первый прогноз животное также даст относительно матча между сборными Украины и Германии.

Слониха уже предсказывала результаты матчей на чемпионате мира 2010 года – забивая мячи в настоящие футбольные ворота. При этом Deutsche welle напоминает, что в 2013 года Нэлли правильно предсказала победу мюнхенской "Баварии" над дортмундской "Боруссией" в финале Лиги чемпионов.

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Также в Германии результаты футбольных матчей будет предсказывать коала Оби-Оби из зоопарка Лейпцига, который также даст свой первый прогноз 12 июня.

В Украине же свои прогнозы относительно результатов матчей Евро-2016 будет давать петух Петр, который будет жить в фан-зоне на Троицкой площади перед НСК "Олимпийский".

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Следует отметить, что в последние годы в мире стали очень популярным предсказания итогов спортивных состязаний, в частности футбольных, при помощи животных – особенно после успехов осьминога Пауля из аквариума Оберхаузена на этом поприще. Он не был первопроходцем, однако давал наиболее точные прогнозы – на чемпионате мира 2010 года он правильно предсказал результаты всех футбольных матчей с участием немецкой сборной. С тех пор у него появилось много последователей – точных и не очень.