Шевченко: "У Украины хорошие шансы на выход из группы"

Помощник главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своей новой роли тренера, выделил сильные стороны сборной Украины и тепло вспомнил Валерия Лобановского, сообщает УЕФА.

"В первую очередь приятно оказаться здесь. Сборная проделала большой долгий путь и заслуженно вышла на чемпионат Европы. В связи ситуацией, которая сложилась у нас в стране, наверное, посмотреть, как играет сборная, будет каким-то облегчением для людей. Мы это почувствовали прежде всего по отношению людей и болельщиков на матчах сборной и, конечно же, на проводах команды. Когда мы уезжали на чемпионат Европы, пришло очень много людей, и для всех это был очень эмоциональный положительный момент", - отмечает Шевченко.

Говоря про традиции и особенности украинского футбола Шевченко отмечает: "Прежде всего украинский футбол был всегда представлен очень хорошими тренерами и игроками. Если брать тренеров, то в первую очередь, конечно, вспоминаем Валерия Васильевича Лобановского. В свое время он возглавлял сборную Советского Союза, многократно выходил в финальные стадии чемпионата Европы и мира, в 1988-м его команда играла в финале Евро, когда уступила голландцам. Это один из величайших тренеров планеты, он оставил большой след в истории мирового футбола. Нам очень приятно, что он является украинцем. В частности для меня, в плане развития как игрока, так и личности, он сыграл очень большую роль. Ну и, конечно, наши яркие звезды, такие как Беланов и Блохин - эти футболисты выигрывали "Золотой мяч". Думаю, что многие болельщики, смотревшие чемпионаты Европы и мира, помнят их великолепную игру".

Говоря о своей работе в роли тренера Шевченко отметил: "Самое главное - я получаю от этого удовольствие, мне нравится общаться с игроками, делиться опытом, смотреть на футбольный мир немного другими глазами. Это мои первые шаги в качестве помощника главного тренера. Попасть на такой серьезный турнир, как чемпионат Европы... Для меня это будет хороший опыт".

А оценивая сборную Украины, тренер заметил: "Сборная Украины - это хорошо укомплектованная компактная команда. На протяжении всего времени у нас был определенный стиль. Соперники знали, что с нами никогда не просто, мы очень мало пропускаем, игроки всегда действуют с огромной самоотдачей. Сейчас же у нас появились очень высококлассные футболисты. Взять тех же Ярмоленко, Коноплянку - эти игроки могут усилить любой хороший европейский клуб. Поэтому я считаю, что у сборной Украины на этом турнире есть хороший шанс выйти из группы".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины выступит на чемпионате Европы в Группе С, где сыграет со сборными Германии, Северной Ирландии и Польши.

Евро-2016 пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля.