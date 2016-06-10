Селезнев накауне матча с Германией: "Травмы соперника - не то, о чем нам стоит думать и говорить"

Нападающий «Шахтера» рассказал о подготовке сборной Украины к финальной части чемпионата Европы–2016 в интервью пресс-службе донецкого клуба.

"Занимаемся в обычном режиме, проводим двусторонки. Кроме того, уже не один раз разобрали игру немецкой сборной. В общем, готовимся к важным поединкам соответствующим образом. У ребят отличное настроение, так что все хорошо, надеемся, что так будет и дальше", - отметил Селезнев.

Говоря о команде Германии, фовард сборной Украины, считает: "Для положительного результата команда должна качественно сыграть в обороне. Это касается всех линий, в том числе и атаки. А вот травмы соперника - это не то, о чем нам стоит думать и говорить. Наше собственное состояние более важно для нас. А там все уже будет ясно 12 июня".

Отвечая на вопрос о том, изменится ли турнирная тактика сборной в зависимости от результата матча с Германией, игрок отметил: "Если честно, я бы не хотел забегать наперед. К первому матчу подходим с хорошим настроем, а о том, что будет дальше, лучше говорить уже после игры с немцами, сейчас еще рано."

"Конечно, мы ощущаем поддержку наших болельщиков. Я уверен, что и на протяжении всего Евро она будет на высоком уровне. Безусловно, это очень помогает нашей команде. Спасибо за это всем", - подытожил Селезнев.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы-2016 во Франции проходит с 10 июня по 10 июля. Сборная Украины выступает в Группе С с командами Германии, Северной Ирландии и Польши.

Первый матч Украина - Германия состоится в воскресенье, 12 июня.