Сегодня стартует Евро-2016

Сегодня во Франции стартует чемпионат Европы-2016 по футболу, который пройдет на 10 стадионах в 9 городах страны.

Турнир пройдет с 10 июня по 10 июля.

Под матчи Евро две арены будут задействованы в Париже, хотя стадион "Стад де Франс" формально находится в пригороде Парижа - Сен-Дени. Еще восемь арен будут принимать игры в других городах - Марселе, Лионе, Вильнёв-д’Аск (спутник Лилля), Лансе, Бордо, Сент-Этьене, Тулузе и Ницце.

В соревновании впервые в истории примут участие 24 команды. На прошлом Евро-2012 в Украине и Польше борьбу за звание сильнейшей вели 16 сборных. На нынешнем турнире команды будут разделены на 6 групп - по 4 коллектива. Две лучшие команды из каждого квартета по итогам группового турнира автоматически попадают в плей-офф, 1/8 финала. Также туда пробьются четыре лучшие команды из числа занявших 3-и места.

Начиная с 1/8 финала команды будут соревноваться по системе на выбывание.

Сборная Украины играет в Группе С где ее соперниками станут команды Германии (12 июня), Северной Ирландии (16 июня) и Польши (21 июня).

Церемония открытия турнира состоится в пятницу, 10 июня, в 21.40.

В стартовой игре сойдутся Франция - Румыния. Начало в 22.00.

ТВ-трансляцию матча и церемонии открытия проведет телеканал Украина.