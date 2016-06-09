Ярмоленко: Мы можем обыграть сборную Германии

Атакующий полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко сделал оптимистический прогноз относительно предстоящего матча против сборной Германии в интервью испанскому изданию Маrcа, сообщает Liga.net.

"Думаю, что даже на таком уровне нет непобедимых команд. Мы можем обыграть Германию за счет командной игры, дисциплины и если будет последовательно действовать в нападении и защите", - сказал Ярмоленко.

Как сообщал УНИАН, сборные Украины и Германии сыграют между собой в матче 1-го тура группы С, который состоится 12 июня.