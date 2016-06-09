Где в Киеве посмотреть Евро-2016: пять фан-зон и открытый кинотеатр готовы принять болельщиков

В Киеве к Евро-2016 откроется пять фан-зон, где болельщики смогут насладиться просмотром матчей в атмосфере футбольного праздника. Данную информацию в комментарии сайту 44.ua подтвердил глава управления туризма КГГА Антон Тараненко.

Речь идет о следующих фан-зонах:

- на Почтовой площади;

- на Оболонской набережной (недалеко от к гольф-клуба);

- на Спортивной площади (возле Дворца Спорта);

- на Троицкой площади (рядом с НСК "Олимпийский");

- на Трухановом острове.

Как сообщает Gloss.ua, фан-зоны на Спортивной и Почтовой площади сооружены по распоряжению КГГА, а их слоган - "Вболівай за Україну!". Вероятно, обе локации будут похожи на фан-зону, которая была на Майдане во время Евро-2012 - с большими экранами и местами развлечения для болельщиков. Вход в нее будет бесплатный.

Фан-зона на Троицкой площади, вблизи от НСК "Олимпийский будет иметь девиз "Если мы не едем во Францию, Франция едет к нам". Организаторы обещают создать здесь атмосферу Франции и установить Эйфелеву башню. Здесь же будет жить украинский пророк чемпионата – петух Петр, который будет определять чемпиона Европы. В перерывах между просмотрами матчей желающие смогут поучаствовать в различных конкурсах и квестах. Стоимость входа пока неизвестна.

На Оболонской набережной к Евро-2016 построен специально оборудованный фан-городок EUROZONE. Здесь также будут проводиться конкурсы для болельщиков. В частности, запланированы соревнования по поеданию гамбургеров, пивной чемпионат, конкурс мокрых маек, чемпионаты по уличному, пляжному и настольному футболу, турнир по игре на футбольном симуляторе FIFA. Вход в EUROZONE бесплатный.

Также сообщается, что совместный просмотр матчей будет организован на территории ВДНХ. Особенностью этого места станет демонстрация футбольных матчей в самом большом в Украине кинотеатре под открытым небом. Каждый день планируется по 3-4 сеанса, а помимо футбола будут показывать фильмы. В кинотеатре одновременно смогут поместиться 700 человек.