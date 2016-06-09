Матч Украина - Германия на Евро-2016 рассудит англичанин Аткинсон

Англичанин Мартин Аткинскон будет главным арбитром матча Украина - Германия на Евро-2016, сообщает официальный сайт УЕФА.

Это будет первая игра обеих команд на турнире. Она начнется 12 июня в 22.00 по киевскому времени.

Линейными арбитрами будут Майкл Малларки и Стивен Чайлд. Рефери за воротами - Майкл Оливер и Крэйг Поусон. Четвертый судья – Роберт Мэдден (Шотландия). Резервный ассистент – Фрэнсис Коннор (Шотландия).

В первом матче дня Турция – Хорватия (16.00) главным арбитром будет Юнас Эрикссон (Швеция). Во второй игре дня Польша – Северная Ирландия (19:00) главным арбитром будет Овидиу Хацеган из Румынии.