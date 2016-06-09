Матч Украина - Германия на Евро-2016 рассудит англичанин Аткинсон
18:09, 09 июня 2016Евро 2016
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Назначены арбитры на матчи третьего игрового дня турнира.
talksport.com
Англичанин Мартин Аткинскон будет главным арбитром матча Украина - Германия на Евро-2016, сообщает официальный сайт УЕФА.
Это будет первая игра обеих команд на турнире. Она начнется 12 июня в 22.00 по киевскому времени.
Линейными арбитрами будут Майкл Малларки и Стивен Чайлд. Рефери за воротами - Майкл Оливер и Крэйг Поусон. Четвертый судья – Роберт Мэдден (Шотландия). Резервный ассистент – Фрэнсис Коннор (Шотландия).
В первом матче дня Турция – Хорватия (16.00) главным арбитром будет Юнас Эрикссон (Швеция). Во второй игре дня Польша – Северная Ирландия (19:00) главным арбитром будет Овидиу Хацеган из Румынии.
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