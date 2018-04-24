Гид по сборным Евро-2016: Группа F

Португалия

Место в рейтинге - 8

Тренер - Фернанду Сантуш

Звезда – Криштиану Роналду

Вот уже более десяти лет сборная Португалии – это Криштиану Роналду и все остальные. Мы еще помним слезы на лице 19-летнего юноши после сенсационно проигранного грекам финала домашнего Евро-2004. Прошло целых 12 лет, а сборная Португалии по-прежнему остается командой одного игрока. Да, за это время он стал великим, завоевал множество трофеев в клубе, неоднократно держал в своих руках Золотой мяч, но в сборной Португалии он такой один. Футбол же был и остается игрой командной.

Сказать, что игра португальцев зависит от Криштиану, значит не сказать ничего. Когда мяч оказывается у португальцев, все ищут глазами его. Но как только Роналду оказывается с мячом, все остальные считают свою задачу выполненной. Главная проблема португальцев в том, что партнеры по команде уж слишком рассчитывают на своего лидера. Да, он велик, он гениален. Он может в одиночку выиграть отдельный матч. Но выиграть в одиночку большой турнир на сегодняшний день просто невозможно. Тот же Месси вместе со сборной Аргентины не смог выиграть ЧМ-2014. Да и сборная Бразилии с Неймаром выступила на домашнем Мундииале двухлетней давности не лучшим образом.

Вместе с тем, по именам у португальцев весьма солидная команда и без Роналду. Скажем, в центре обороны солируют опытнейшие Риккарду Карвалью и Пепе. Опыта, конечно, им не занимать, но вот скорости уже откровенно не хватает. В середине поля незаменим Жоау Моутинью. В строю по-прежнему Нани. Конечно, ему трудно выйти из тени Роналду, но мастерства ему не занимать. Нани провел неплохой сезон в «Фенербахче», но в целом его карьера уже достаточно давно идет на спад.

А вот проблема центрального нападающего для сборной Португалии уже стала классической. Перед каждым большим турниром эксперты отмечают, что на этой позиции у португальцев нет игроков серьезного уровня, и перед Евро-2016 ситуация не изменилась. Более того, сейчас в распоряжении тренерского штаба нет исполнителей уровня хотя бы Педро Паулеты или Нуну Гомеша. Вот и получается, что в роли центрфорварда частенько выходит сам Роналду, который настолько велик, что может одновременно занимать сразу несколько позиций в атакующей зоне.

Вполне возможно, одним из открытий этого Евро станет 18-летний Ренату Санчес. Целый год о нем говорили, как о трансферной цели многих европейских топ-клубов. В гонке за талантливым полузащитником «Бенфики» победила «Бавария», заплатившая за него 35 миллионов евро. Однако, чтобы заявить о себе, Санчесу нужно вырваться из тени Роналду, что не так и просто. К тому же в столь юном возрасте блеснуть на уровне сборных, да еще в финальной стадии Евро, достаточно сложно и удается единицам.

Что любопытно, отборочный турнир Евро-2016 для португальцев начался оглушительным провалом. Они в родных стенах уступили албанцам, после чего тренер Паулу Бенту сразу же был отправлен в отставку. Он вывел португальцев в полуфинал Евро-2012, но провалился на ЧМ-2014 (его команда даже не вышла из группы, разгромно проиграв Германии и не сумев выиграть у США). Многие полагали, что Бенту следовало уволить сразу после возвращения из Бразилии, но ему дали еще один шанс. Однако после домашнего позора с албанцами сомнений у руководства федерации больше не осталось.

На место Бенту пришел опытный Фернанду Сантуш. В его тренерской карьере почти не было трофеев, зато он плодотворно поработал со сборной Греции. И на Евро-2012, и на ЧМ-2014 не самая сильная в кадровом плане команда выходила из группы.

Под началом Сантуша португальцы выиграли в своей отборочной группе девять матчей из девяти. Его уважают болельщики, его поддерживает пресса. Да и с учетом соперников по группе, у португальцев почти нет шансов провалиться во Франции. Другое дело, что в Португалии ждут от Роналду с партнерами значительно большего, чем банальный выход из группы.

Подготовительные матчи:

Португалия - Эстония 7:0

Англия - Португалия 1:0

Португалия - Норвегия 3:0

Состав:

Вратари: Антони Лопеш ("Лион", Франция), Эдуарду ("Динамо", Хорватия), Руй Патрисиу ("Спортинг");

Защитники: Бруну Алвеш ("Фенербахче", Турция), Седрик, Жозе Фонте ( оба — "Саутгемптон", Англия), Элизеу («Бенфика»), Пепе ("Реал", Испания), Рафаэль Геррейру ("Лорьян", Франция), Рикарду Карвалью ("Монако", Франция), Виейринья ("Вольфсбург", Германия);

Полузащитники: Адриен Силва, Жоау Мариу, Уильям Карвалью (все — "Спортинг"), Андре Гомеш ("Валенсия", Испания), Данилу Перейра ("Порту"), Ренату Санчес ("Бенфика"), Жоау Моутинью ("Монако", Франция);

Нападающие: Криштиану Роналду ("Реал", Испания), Эдер ("Лилль", Франция), Нани ("Фенербахче", Турция), Рафа ("Брага"), Рикарду Куарежма ("Бешикташ", Турция).

Австрия

Место в рейтинге - 10

Тренер - Марсель Коллер

Звезда – Давид Алаба

Сборная Австрии уже давно считается командой, которая идет на вырост. Наконец-то вечно перспективные австрийцы отличились прекрасным результатом. В отборочном турнире Евро-2016 они взяли 28 очков из 30 возможных. Больше только у англичан, показавших максимальный результат. При этом соперники у австрийцев были очень даже серьезные. Позади остались россияне и шведы, которые тоже оказались в числе участников Евро.

Что же привело к такому успеху? Прежде всего, ему поспособствовали системные изменения в австрийском футболе. После провала на домашнем Евро-2008 австрийские футбольные функционеры решили, что нужно что-то менять, и не нашли ничего лучшего, чем практически под копирку применить немецкий опыт. Прежде всего это касается работы с молодежью. И результат не заставил себя долго ждать. Сейчас мы наблюдаем не только за прогрессом национальной команды. Сборные Австрии значительно улучшили свои результаты во всех возрастах.

Что касается главной команды страны, то в ней подобрался на удивление добротный состав. Состав, скажем так, не звездный, но качество исполнителей основы вполне даже приличное. А с учетом того, что руководит этим процессом прекрасно знающий свое дело швейцарец Марсель Коллер, на «выходе» мы получили очень приличную команду, которая вполне может стать одной из сенсаций Евро.

Главная звезда этого коллектива – универсал из мюнхенской «Баварии» Давид Алаба. К своим 23 годам игрок успел завоевать огромное количество трофеев. В Мюнхене он был безоговорочним игроком основы и при Юпе Хайнкесе, и при Хосепе Гвардиоле. И это неудивительно, ведь Алаба может одинаково качественно сыграть сразу на нескольких позициях – в центре и слева в обороне, а также в опорной зоне. К тому же он небесполезен в атаке. Собственно, это тот игрок, вокруг которого сборная Австрии будет строиться еще не один год и который вполне может стать ее легендой.

Но Алаба в команде Колера не один. Основную пару центральных защитников составляют Предль из «Уотфорда» и киевский динамовец Драгович. К слову, Драгович, не скрывает, что хочет поменять УПЛ на более сильный чемпионат. Интерес к нему достаточно велик, а успешное выступление на Евро – прекрасная реклама. После такого можно уехать и в клуб поприличннее, да и контракт можно выбить посолиднее.

На левом фланге обороны отметим Фукса из чемпионского состава английского «Лестера». Позицию плэймейкера занимает один из лидеров немецкого «Вердера» Юнузович. Фланги атаки – это Арнаутович и Харник. Центрфорвард – 32-летний Марк Янко из «Базеля», наколотивший в отборочном турнире 7 голов.

Очевидно, что при определенном стечение обстоятельств эта сборная способна продвинуться достаточно далеко. Она уже представляет собой серьезную боевую единицу, хотя, не исключено, многие этого не заметили. Вполне возможно, те же португальцы отнесутся к австрийцам высокомерно. Такое же отношение к подопечным Колера может быть и в плей-офф.

Подготовительные матчи:

Австрия - Мальта 2:1

Австрия - Нидерланды 0:2

Состав:

Вратари: Роберт Альмер ("Аустрия"), Хайнц Линднер ("Айнтрахт" Франкфурт, Германия), Рамазан Озджан ("Ингольштадт", Германия);

Защитники: Александар Драгович ("Динамо" Киев, Украина), Кристиан Фукс ("Лестер", Англия), Дьердь Гарич ("Дармштадт", Германия), Мартин Хинтереггер ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия), Флориан Кляйн ("Штутгарт", Германия), Себастьян Предль ("Уотфорд", Англия), Маркус Зуттнер ("Ингольштадт", Германия), Кевин Виммер ("Тоттенхэм", Англия), Давид Алаба ("Бавария", Германия);

Полузащитники: Марко Арнаутович ("Сток Сити", Англия), Юлиан Баумгартлингер ("Майнц", Германия), Мартин Харник ("Штутгарт", Германия), Штефан Ильсанкер, Марсель Забитцер (оба - "Лейпциг", Германия), Якоб Янчер ("Люцерн", Швейцария), Златко Юнузович ("Вердер", Германия), Алессандро Шопф ("Шальке", Германия),

Нападающие: Лукас Хинтерзеер ("Ингольштадт", Германия), Рубин Окоти ("Мюнхен 1860", Германия), Марк Янко ("Базель", Швейцария).

Исландия

Место в рейтинге - 34

Тренер - Ларс Лагербек

Звезда - Гилфи Сигурдссон

Исландия впервые сыграет в финальной стадии большого турнира. Еще пару лет назад в возможность подобного факта было невозможно поверить, но сегодня это реальность. Исландцы, которых всегда считали поставщиками очков для всех, кому они нужны, напрямую вышли из очень сильной группы с Чехией, Турцией и Голландией.

И не стоит говорить, что это стечение обстоятельств. Довольно несложно проследить, что за последние 10-15 лет Исландия сделала огромный шаг вперед практически во всех игровых видах спорта. Особенно здесь выделяется гандбол, но и в футболе команды тоже успели отметиться, особенно на молодежном уровне. Это говорит о том, что в островном государстве с населением в 300 тысяч человек к спорту относятся более чем серьезно.

А что касается футбольной сборной, то коренные изменения в ней произошли с приходом опытнейшего шведского специалиста Ларса Лагербека. Он успел поработать на всех уровнях у себя на родине (в клубах и сборных), на ЧМ-2010 не добился результата с Нигерией, а в 2012 году принял приглашение возглавить сборную Исландии.

Когда пришел Лагербек сборная Исландии занимала 108 место в рейтинге ФИФА. Сейчас же она на 34-й позиции. Викинги были в одном шаге от того, чтобы пробиться на ЧМ-2014. Они здорово выглядели в отборочном турнире и пробились в плей-офф, где уступили хорватам. Звездный час команды Лагербека пробил чуть позже, когда она сенсационно пробилась на Евро-2016, оставив позади себя голландцев и турков.

Этот результат был бы невозможен, если бы у исландцев не подросло достаточно талантливое поколение футболистов. Выделяется здесь 26-летний хавбек Суонси Гилфи Сигурдссон. Он провел отличный сезон в составе «лебедей», став лучшим игроком в их составе. А в сборной он и вовсе безоговорочный лидер. Он главный игрок в атаке, но и в обороне отрабатывает по полной программе. Все 10 матчей отборочного цикла Сигурдссон начал в стартовом составе, на его счету 6 голов, причем три из них он забил в ворота голландцев.

Кто-то скажет, что более знаковой фигурой для исландского футбола является Эйдур Гудйонсен, но это звезда вчерашнего дня. 37-летний форвард "Мольде", успевший поиграть сразу в нескольких еврпейских топ-клубах, тоже едет на Евро. Лагербек не имел права лишить легенду подобной радости, хотя в сборной Гудйонсен уже достаточно давно выполняет роль джокера и почти всегда выходит на замену.

После Евро Гудйонсен завершит выступления за сборную, а Лагербек и вовсе намерен закончить тренерскую карьеру. Сейчас ему 67 лет. А выступление Исландии на столь значимом турнире – своеобразный бонус для Лагербека. Завоевав путевку во Францию вместе с этой командой, Лагербек уже добился своего главного тренерского успеха в жизни.

Подготовительные матчи:

Норвегия - Исландия 3:2

Исландия - Лихтенштейн 4:0

Состав:

Вратари: Ханнес Хадльдорссон ("Буде-Глимт", Норвегия), Эгмундур Кристинссон ("Хаммарбю", Швеция), Ингвар Йонссон ("Старт", Норвегия).

Защитники: Биркир Севарссон ("Хаммарбю", Швеция), Рагнар Сигурдссон (ФК "Краснодар", Россия), Кари Арнасон ("Мальме", Швеция), Ари Скуласон ("Оденсе", Дания), Хаукур-Хейдар Хаукссон ("АИК", Швеция), Сверрир Ингасон ("Локерен", Бельгия), Хердур Магнуссон ("Чезена", Италия), Хертур Херманнссон ("Гетеборг", Швеция).

Полузащитники: Арон Гуннарссон ("Кардифф", Уэльс), Эмиль Халльфредссон ("Удинезе", Италия), Биркир Бьяднасон ("Базель", Швейцария), Юханн Берг Гудмундссон ("Чарльтон", Англия), Гильфи Сигурдссон ("Суонси", Уэльс), Эльмар Бьярнасон ("Орхус", Дания), Рунар Мар Сигурйонссон ("Сундсвалль", Швеция), Арнор Ингви Траустасон ("Норрчепинг", Швеция).

Форварды: Эйдур Гудйонсен ("Мольде", Норвегия), Колбейнн Сигторссон ("Нант", Франция), Альвред Финнбогасон ("Аугсбург", Германия), Йон Дади Бедварссон ("Викинг", Норвегия).

Венгрия

Место в рейтинге ФИФА - 20

Тренер - Бернд Шторк

Звезда – Габор Кирая

В отличие от исландцев, которые на больших турнирах не выступали никогда, венгры возвращаются на мировую футбольную авансцену 30 лет спустя. Но это совсем не та завораживающая атакующая Венгрия, которую забыть просто невозможно. Нынешняя сборная Венгрии добивается результата благодаря надежной обороне и неувядающему 38-летнему вратарю Габору Кирая. Многие о нем успели забыть, но он продолжает играть в футбол и по-прежнему в полном порядке.

История попадания венгров на Евро-2016 достаточно интересна. Отборочный турнир они начали под руководством Пала Дердая, вместе с которым в шести стартовых турах набрали 11 очков. Но затем Дердая не устоял перед предложением возглавить берлинскую «Герту». А его дело продолжил немец Бернд Шторк.

Судьба Шторка не менее любопытна. Успешным специалистом его назвать сложно. Он входил в тренерский штаб многих немецких клубов, успел поработать в Сербии, Казахстане и Греции. В марте 2015 года возглавил венгерскую молодежку, а когда освободилось место в первой венгерской сборной, с радостью его занял. К тому же, Дердая оставил ему совсем неплохую команду с хорошим очковым запасом.

Венгры до последнего претендовали на то, чтобы стать лучшей командой среди третьих мест. Но в последний момент это «звание», а вместе с этим и прямую путевку на Евро, перехватила сборная Турции. Попадание в плей-офф стало настоящим разочарованием для Венгрии, но благодаря вдохновению и мастерству Кирая в плей-офф команда прошла норвежцев и таки добилась поставленной цели.

Что им светит на Евро? Даже с учетом самой слабой группы на турнире, шансы венгров во Франции котируются крайне низко. У них один из самых слабых составов, фигура главного тренера тоже вызывает вопросы. Многие продолжают считать Шторка неудачником, считая главным творцом венгерского успеха его предшественника.

Помимо Кирая, выделить кого-то из футболистов достаточно сложно. Самый известный из полевых игроков – 29-летний капитан команды Балаж Джуджак. Когда-то он подавал огромные надежды в голландском ПСВ. А вот переезд в Россию отлично сказался на его благосостоянии, но стал началом конца его прогресса как футболиста. В России он поиграл за махачкалинское «Анжи» и московское «Динамо», когда в этих клубах еще водились большие деньги. А сейчас Джуджак прожигает свои лучшие футбольные годы в турецком «Бурсаспоре», хотя вполне мог бы быть на виду в одном из ведущих чемпионатов.

Скорее всего, венграм во Франции уготована роль статистов. Тягаться с Португалией и Австрией они точно не смогут. Даже Исландия в отборочном турнире выглядела намного солиднее. Впрочем, сам факт участия на Евро для нынешнего поколения венгерских футболистов, невероятный успех.

Подготовительные матчи:

Германия - Венгрия - 2:0

Состав:

Вратари: Габор Кирай ("Холодаш"), Денеш Дибус ("Ференцварош"), Петер Гулачи ("Лейпциг", Германия)

Защитники: Аттила Фиола, ("Пушкаш-Академия"), Герге Ловренчич, Тамаш Кадар (оба – "Лех", Польша), Барнабаш Беше (МТК), Ричард Гузмич ("Висла", Польша), Роланд Юхас, Адам Ланг (оба – "Видеотон"), Адам Пинтер ("Ференцварош"), Михай Корхут ("Дебрецен").

Полузащитники: Акош Элек ("Диошдьер"), Зольтан Гера, Адам Надь (оба – "Ференцварош"), Ласло Кляйнхайслер ("Вердер», Германия), Балаж Джуджак ("Бурсаспор", Турция), Зольтан Штибер ("Нюрнберг", Германия).

Нападающие: Адам Салаи ("Ганновер", Германия), Кристиан Немет ("Аль-Гарафа", Катар), Неманья Николич ("Легия", Польша), Тамаш Пришкин ("Слован", Словакия), Даниэль Беде ("Ференцварош").

Кирилл Стадниченко