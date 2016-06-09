Появилось видео открытой тренировки сборной Украины во Франции
13:44, 09 июня 2016Евро 2016
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Занятие прошло в Экс-ан-Провансе, где базируется во время выступления на Евро-2016 команда Михаила Фоменко.
Сборная Украины провела открытую тренировку / sportarena.com
Вчера сборная Украины провела первую открытую тренировку после прибытия во Францию.
Тренировка прошла в Экс-ан-Провансе, где базируется во время выступления на Евро-2016 команда Михаила Фоменко. По сообщениям СМИ, за занятием команды с трибун стадиона наблюдало более 500 человек.
Напомним, первый матч на Евро-2016 сборная Украины проведет 12 июня. Соперником команды Михаила Фоменко.
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