Появилось видео открытой тренировки сборной Украины во Франции

Вчера сборная Украины провела первую открытую тренировку после прибытия во Францию.

Тренировка прошла в Экс-ан-Провансе, где базируется во время выступления на Евро-2016 команда Михаила Фоменко. По сообщениям СМИ, за занятием команды с трибун стадиона наблюдало более 500 человек.

Напомним, первый матч на Евро-2016 сборная Украины проведет 12 июня. Соперником команды Михаила Фоменко.