Шевченко: "В матче с Германией ждем сильной игры от Коноплянки и Ярмоленко"

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко надеется на то, что в матче Евро-2016 с Германией, который состоится 12 июля, наилучшим образом себя покажут Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ в Экс-ан-Провансе, сообщает dynamo.kiev.ua.

"Какие из сильных сторон сборной Украины могут оказаться эффективными в матче против Германии? Прежде всего, быстрые атаки. У нас очень хорошие фланговые игроки. Так что ожидаем сильной игры от Жени Коноплянки и Андрея Ярмоленко. А в целом, если наша команда сыграет компактно и при этом агрессивно, то, думаю, у нас будет шанс в матче с Германией", - считает Шевченко.

Он также отметил, что в составе сборной Германии каждый игрок представляет опасность для сборной Украины.

"Каждый игрок этой команды может создать нам большие проблемы. И это касается не только нападающих — у нас в соперниках очень сбалансированная команда. Которая при том имеет отличную скамейку запасных, составленную из равноценных игрокам "основы" исполнителей", - добавил тренер.

По его мнению, сейчас нет смысла определять, какой из матчей будет для сборной Украины самым сложным на турнире.

"Да, сборная Германии — чемпион мира, одна из лучших команд среди участников Евро-2016. Но с другой стороны, каждый матч на чемпионате Европы будет важным для нас. Поэтому нет смысла пытаться сейчас пытаться определить, какой из поединков будет самым сложным. Самое главное — подготавливаться на каждую очередную игру. А после окончания группового турнира посчитаем очки и сделаем выводы о том, что стало для нас самым сложным и важным", - сказал Шевченко.