Прогноз Microsoft: в финале Евро-2016 сыграют Германия и Испания

В финале Евро-2016 встретятся сборные Испании и Германии. Такой прогноз сделал отдел экспертов Microsoft, воспользовавшись информационными технологиями компании, сообщает Lenta.ru.

По их расчетам, победу в решающем матче турнира с вероятностью 66 процентов одержит немецкая команда.

Для прогноза был создан специальный алгоритм анализа массива необходимых данных. Он обрабатывает статистическую информацию о командах, проведенных ранее играх, результативности игроков, полученных травмах, а также информацию из интернета, относящуюся к чемпионату: новости, поисковые запросы, сообщения в социальных сетях.

"Microsoft достаточно давно и успешно занимается предсказаниями результатов спортивных соревнований. Например, наши эксперты правильно назвали результаты 15 из 16 игр чемпионата мира по футболу в 2014 году", — рассказал представитель Microsoft в России Дмитрий Марченко.

Напомним, сборные Испании и Германии встречались в финале Евро-2008. Тогда победу со счетом 1:0 одержали испанцы.