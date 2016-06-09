Тимощук: "Видно, что Германия находится в поисках своей игры"

Полузащитник сборной Украины и казахстанского "Кайрата" Анатолий Тимощук считает, что сборная Германии, которая 12 июня проведет свой дебютный матч на Евро-2016 против Украины, находится не в идеальной форме. Об этом 37-летний игрок сказал в интервью телеканалу "Футбол", сообщает football.ua.

"По последним матчам сборной Германии видно, что она тоже находится в поисках своей игры. Поэтому и они неидеальны. Качество игры соперника зависит от того, как мы позволим ему сыграть. Точно так же и немцы думают о том, как противостоять нам", - сказал Тимощук.

По его словам, он поддерживает отношения со своими бывшими партнерами по мюнхенской "Баварии", которых уже предупредил, что сборной Германии в игре против Украины будет непросто.

"Поддерживаю хорошие приятельские отношения с Мануэлем Нойером и Томасом Мюллером. Всегда при встрече говорю им, что в поединке против сборной Украины им будет непросто", — заявил полузащитник.

При этом Тимощук уверен, что сборной Украины по силам выйти из группы.

"То, что перед нами стоит задание выйти из группы, думаю, и так понятно. Потому что уже играли в финальной части чемпионата Европы и из группы не вышли. А сейчас задание номер один — выход из группы. Понятно, что с теми соперниками, которые оказались в нашем квартете, сделать это будет непросто, но это под силу нашей сборной", - добавил футболист.

Как сообщал УНИАН, Анатолий Тимощук вошел в символическую сборную ветеранов Евро-2016 по версии официального сайта УЕФА.