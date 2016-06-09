Селезнев хочет сыграть на Евро против сборной России

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев подчеркнул, что хотел бы сыграть со сборной России на чемпионате Европы-2016, сообщает "Спорт-Экспресс".

30-летний форвард, ранее выступавший за российскую "Кубань" из Краснодара отметил, что не хочет говорить о своем бывшем клубе.

- Лично я хотел бы на этом чемпионате встретиться с Россией, - отметил Селезнев. - Скажу честно: это было бы интересно, даже если бы это произошло на более ранней стадии, чем плей-офф. О "Кубани" говорить не буду - забыл ее как страшный сон. Я теперь игрок "Шахтера", а что будет дальше - посмотрим.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы-2016 по футболу состоится во Франции с 10 июня по 10 июля. Сборная Украины сыграет в группе с командами Германии, Северной Ирландии и Польши.