Селезнев хочет сыграть на Евро против сборной России
Также игрок отметил, что забыл свой предыдущий клуб "Кубань" "как страшный сон".
Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев подчеркнул, что хотел бы сыграть со сборной России на чемпионате Европы-2016, сообщает "Спорт-Экспресс".
30-летний форвард, ранее выступавший за российскую "Кубань" из Краснодара отметил, что не хочет говорить о своем бывшем клубе.
- Лично я хотел бы на этом чемпионате встретиться с Россией, - отметил Селезнев. - Скажу честно: это было бы интересно, даже если бы это произошло на более ранней стадии, чем плей-офф. О "Кубани" говорить не буду - забыл ее как страшный сон. Я теперь игрок "Шахтера", а что будет дальше - посмотрим.
Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы-2016 по футболу состоится во Франции с 10 июня по 10 июля. Сборная Украины сыграет в группе с командами Германии, Северной Ирландии и Польши.