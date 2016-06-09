Фоменко занял предпоследнее место в рейтинге доходов тренеров команд-участниц Евро

В списке доходов главных тренеров команд-участниц стартующего завтра Евро-2016 наставник сборной Украины Михаил Фоменко занимает предпоследнее место, сообщает Goal.com.

Доход украинского тренера был оценен в 170 тысяч евро в год. Меньше получает только Ангел Йорданеску (Румыния) – 120 тысяч евро, а доход главного тренера сборной России Леонида Слуцкого будет определен в зависимости от результатов команды на турнире.

Лидирует в списке Рой Ходжсон (Англия) с зарплатой в 5 миллионов евро в год, а в пятерку самых высокооплачиваемых специалистов также вошли Антонио Конте (Италия) – 4,6 млн евро, Фатих Терим (Турция) – 3,5 млн, Йоахим Лев (Германия) – 3,2 млн и Висенте Дель Боске (Испания) – 3 млн евро.

Еще пять тренеров получают от миллиона евро и выше - Дидье Дешам (Франция) – 2 млн. Марсель Коллер (Австрия) – 1,5 млн. Фернанду Сантуш (Португалия) – 1,2 млн. Мартин О'Нил (Ирландия) и Бернд Шторк (Венгрия) – по 1 млн. евро.

Таким образом, тренеры 10 из 24 команд-участниц Евро-2016 получают более миллиона Евро в год.

Как сообщал УНИАН, Евро-2016 состоится во Франции с 10 июня по 10 июля. Сборная Украины на первом этапе сыграет в группе с командами Германии, Северной Ирландии и Польши.