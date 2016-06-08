Накануне Евро-2016: Португалия деклассировала Эстонию
23:48, 08 июня 2016Евро 2016
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В последнем товарищеском матче перед чемпионатом Европы команда Фернанду Сантуша расправилась с Эстонией.
Reuters
В последнем товарищеском матче перед стартом Евро-2016 сборная Португалии разгромила Эстонию со счетом 7:0.
По два гола забили Криштиану Роналду и Рикарду Куарежма.
Португалия - Эстония - 7:0 (3:0)
Голы: Роналду (36, 45), Куарежма (39, 77), Перейра (55), Метс (61, в свои ворота), Эдер (80).
На Евро-2016 сборная Португалии попала в группу F, где сыграет против Исландии, Австрии и Венгрии.
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