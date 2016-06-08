Накануне Евро-2016: Португалия деклассировала Эстонию

В последнем товарищеском матче перед стартом Евро-2016 сборная Португалии разгромила Эстонию со счетом 7:0.

По два гола забили Криштиану Роналду и Рикарду Куарежма.

Португалия - Эстония - 7:0 (3:0)

Голы: Роналду (36, 45), Куарежма (39, 77), Перейра (55), Метс (61, в свои ворота), Эдер (80).

На Евро-2016 сборная Португалии попала в группу F, где сыграет против Исландии, Австрии и Венгрии.