Гид по сборным Евро-2016: Группа E

Сборная Бельгии

Место в рейтинге ФИФА - 2

Тренер: Марк Вилмотс

Звезда: Эден Азар ("Челси", Англия)

Учитывая, что чемпионат Бельгии по футболу далек от уровня "топ", все еще непривычно слышать, что сборная этой страны сегодня является одной из самых сильных команд как минимум на континенте. Однако сейчас это данность - сборная Бельгии занимает второе место в рейтинге ФИФА и уже готова к большим победам на крупных турнирах. Два года назад на чемпионате мира "Красные дьяволы" играли в четвертьфинале, но уступили там со счетом 0:1 будущим финалистам ЧМ-2014 Аргентине. На Евро-2016 они едут в качестве теневого фаворита турнира.

Еще несколько лет назад сборная Бельгии не представляла собой грозной силы, но в нулевых годах здесь была успешно проведена реформа системы подготовки футболистов. Благодаря этому "Красные дьяволы" со временем обзавелись целым рядом звезд, выступающих в сильнейших чемпионатах стран Европы. На Евро-2016 в составе сборной Бельгии отправились сразу 11 представителей английской Премьер-лиги, среди которых как минимум двое являются звездами мировой величины - это атакующие полузащитники Эден Азар и Кевин де Брейне. Было бы даже больше, если бы не травма капитана команды и защитника "Манчестер Сити" Венсана Компани. Это единственная значительная потеря Бельгии перед Евро-2016.

Зато в команде присутствуют Томас Вермален, Ян Вертонген, Маруан Феллаини, Ромелу Лукаку, Кристиан Бентеке, Янник Карраско - эти и многие другие фамилии известны всем, кто хотя бы поверхностно следит за европейским футболом.

Уже четыре года из этих футболистов лепит единую команду тренер Марк Вилмотс, который в начале нулевых годов сам был главной звездой сборной Бельгии. До сих пор ему, несмотря на высокую конкуренцию в составе, удавалось поддерживать дисциплину и боевой дух команды. Но сейчас и для Вилмотса, и для сборной наступило время сделать серьезный шаг вперед - учитывая возможности команды, теоретический вылет Бельгии в 1/8 финала будет восприниматься на родине как провал.

Подготовительные матчи:

Бельгия - Швейцария - 2:1

Бельгия - Финляндия - 1:1

Бельгия - Норвегия - 3:2

Прогноз букмекеров: первое место в группе, выход в четвертьфинал.

Сборная Италии

Место в рейтинге ФИФА - 12

Тренер: Антонио Конте

Звезда: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")

После на чемпионате мира 2014 года новый наставник сборной Италии принял решение перестроить команду. В составе Скуадра А'Дзурра больше нет ни скандального Марио Балотелли, ни легендарного Андреа Пирло. Зато появились ряд исполнителей, которые здорово проявили себя в Серии А, но на европейском уровне пока не блистали.

Новая сборная Италии строит игру от защиты, это единственная линия, на которую может полностью положиться Конте. Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи и Джордж Кьеллини уже не один год обеспечивают "Ювентусу" чемпионство в Италии. За их спинами по-прежнему стоит Джанлуиджи Буффон, который в свои 38 лет все еще является одним из лучших вратарей мира, а в минувшем сезоне даже побил рекорд по длительности "сухой" серии в чемпионате.

В полузащите и нападении итальянские дела не выглядят также здорово. В команде нет ни форвардов топ-класса, ни сильных созидателей, каким был тот же Пирло. К тому же, накануне Евро-2016 травмы получили "ювентини" Клаудио Маркизио и представитель французского "ПСЖ" Марко Вератти. Достойно заменить их в составе сборной Италии некому, а значит, Конте будет рассматривать очередные варианты перестройки игры. К счастью, в отсутствии тренерской гибкости будущего наставника "Челси" не обвинишь.

Впрочем, списывать Италию со счетов заранее не стоит. Через несколько дней исполняется 10 лет скандалу "Кальчополи", после которого уровень Серии А начал стремительно падать. Но, несмотря на это, у Италии остаются сильнейшие традиции и уникальная школа, которые позволяют командам добиваться успеха в международных соревнованиях. В отборочном турнире к Евро-2016 Скуадра А'Дзурра не проиграла ни одного матча, и, сделав ставку на свою оборону, может добиться успеха и на полях Франции. И, возможно, во время чемпионата мы не раз услышим от комментаторов и болельщиков слово "Катеначчо", символизирующее защитный футбол в исполнении итальянской команды.

Подготовительные матчи:

Италия - Шотландия - 1:0

Италия - Финляндия - 2:0

Прогноз букмекеров: второе место в группе, выход в четвертьфинал.

Сборная Ирландии

Место в рейтинге ФИФА - 33

Тренер: Мартин О'Нил

Звезда: Робби Кин ("Лос Анджелес Гэлекси", США)

В последнее время сборная Ирландии не так часто выступает на крупных международных турнирах. "Парни в зеленом" ярко выступили на ЧМ-2002, но с тех пор ни разу не играли на чемпионатах мира и лишь раз приезжали на Евро. В 2012-м году ирландцы проиграли в Польше все свои три матча, после чего первым рейсом отправились домой, так и не доехав до Украины. Нынешняя команда опытнейшего Мартина О'Нила по своим возможностям вряд ли может претендовать на что-то большее, чем четыре года назад.

Квалификацию к турниру сборная Ирландии преодолела, заняв третье место в группе с Германией и Польшей и набрав четыре очка в матчах с "Бундестим". "Зелено-белым" тяжело было отказать в упорстве и самоотдаче, но эта черта так и остается базовой для команды, где нет достаточно футболистов, которые бы блистали в настоящем времени. Об обороне команды можно сказать лишь то, что здесь Мартин О'Нил полностью доверяет место центрального защитника 35-летнему Джону О'Ши, лучшие годы которого в "Манчестер Юнайтед" остались позади.

Главная звезда команды - 35-летний Робби Кин, который забивал за сборную еще на ЧМ-2002. Главная надежда в нападении - резервный форвард "Сток Сити" Джонатан Уолтерс, на счету которого было пять голов в отборочном турнире, в том числе два в стыковых матчах с Боснией и Герцеговиной.

Однако центральным лицом команды является все же главный тренер. За спиной 64-летнего Мартина О'Нила имеются успехи в английском "Лестере" и, особенно, в шотландском "Селтике", где он работал в середине нулевых. Когда-то О'Нил даже считался одним из лучших европейских тренеров, но в последние годы удача ему не сопутствовала. Тем не менее, тренерский опыт специалист не растерял и с поддержкой на скамейке культового для ирландцев Роя Кина постарается вновь напомнить о себе. Будет непросто, но, управляя Ирландией, легкой жизни ожидать не стоило изначально.

Подготовительные матчи:

Ирландия - Нидерланды - 1:1

Ирландия - Беларусь - 1:2

Прогноз букмекеров: четвертое место в группе.

Сборная Швеции

Место в рейтинге ФИФА - 35

Тренер: Эрик Хамрен

Звезда: Златан Ибрахимович ("ПСЖ", Франция)

Несмотря на наличие в составе знаменитого Златана Ибрахимовича, сборная Швеции не представляет собой серьезную силу на Евро-2016. Команда, которая провалилась на Евро-2012 и вообще не попала на ЧМ-2014, очень серьезно зависит от своего бомбардира - именно Ибрахимович на своих плечах вытащил команду в финальную часть Евро-2016, когда отличался голами в стыковых матчах с Данией. Он же будет главным действующим лицом команды во Франции.

Игроки сборной Швеции выделяются среди других участников Евро-2016 тем, что играют сразу в 12 разных европейских чемпионатах. Тем не менее, даже если в составе команде узнаются яркие личности, их лучшее время осталось в прошлом - это касается, например, вратаря Исакссона, полузащитников Ларссона и Чельстрема. Также важную роль в команде играют полузащитники Эркан Зенгин и Эмил Форсберг - их задача поставлять мячи в нападении Ибрахимовичу.

Тренер сборной Швеции Эрик Хамрен работает с командой с 2009-го года, но, похоже, это тот случай, когда опыт не преображается в качество. В свое время специалист выигрывал чемпионаты Швеции, Дании и Норвегии, но на более высоком уровне его результаты гораздо более скромные. В укор ему ставят неудачи команды, консервативность и периодические упреки от Златана. Возможно, будь Ибрахимович более конфликтным, Хамрен уже не работал бы с командой, но на Евро везет команду именно он.

Подготовительные матчи:

Швеция - Словения - 0:0

Швеция - Уэльс - 3:0

Прогноз букмекеров: третье место в группе.