Фоменко про скандал Ярмоленко и Степаненко: "Прошло время, чтобы ребята поняли и все осознали"

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко считает, что прошло достаточно времени, чтобы конфликт между футболистами Андреем Ярмоленко и Тарасом Степаненко был исчерпан. Об этом он сказал во время пресс-конференции перед стартом Евро-2016 во французском Экс-ан-Провансе.

"Команда – это семья. Если не будет понимания, то нет смысла заниматься этим делом. Ребята это прекрасно понимают. Если бы это случилось вчера, а играть нам было сегодня... Есть такое выражение – время лечит. Прошло время, чтобы ребята поняли и все осознали. Нельзя ведь играть в сборной вместе без взаимопонимания и взаимоуважения", - считает тренер.

Как сообщал УНИАН, матч украинской Премьер-лиги между "Шахтером" и "Динамо" (3:0), состоявшийся 1 мая, запомнился дракой между футболистами в конце игры. Одним из самых активных ее участников стал Андрей Ярмоленко, который ударил по ногам Тараса Степаненко, а также принял участие в кулачном бою с Александром Кучером. После этого Степаненко заявил, что его дружба с Ярмоленко подошла к концу.

Спустя две с половиной недели, 19 мая, футболисты сборной Украины публично помирились. В частности, Ярмоленко признал, что поступил неправильно, ударив по ногам Степаненко во время драки футболистов. "Я привык отвечать за поступки. Я признаю, что сделал неправильно. Я полностью виноват. Надеюсь, Тарас пожмет руку и мы спокойно будем готовиться к Евро", - заявил Ярмоленко. При этом Тарас Степаненко добавил, что конфликт между игроками исчерпан. "Мы все обсудили и решили, что все случилось на эмоциях. Надеюсь, этого больше не повторится. Дай бог, нам вместе много играть в сборной. Так что конфликт исчерпан", - сказал полузащитник "Шахтера".