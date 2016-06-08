Павелко: "Цели сборной Украины на Евро-2016 максимальные, но нужно двигаться шаг за шагом"
Президент ФФУ рассказал о своих ожиданиях от выступления национальной команды во Франции.
Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что первостепенной задачей сборной Украины на Евро-2016 является выход из группы. Об этом он сказал во время пресс-конференции перед стартом Евро-2016 во Франции.
"Нам, как и всем болельщикам, очень нужны положительные эмоции, яркая игра. Турнирные цели у нас максимальные, но надо двигаться шаг за шагом, step by step. Первая цель - выйти из группы", - заявил Павелко.
Он также надеется, что в матче со сборной Германии украиские футболисты покажут красивую игру и максимальную самоотдачу.
"Какой результат в игре с Германией устроит меня как болельщика? Тот, который позволит ставить задачи в дальнейшем. Как любой болельщик, я хотел бы увидеть красивую игру и максимальную самоотдачу нашей команды", - сказал глава ФФУ.
Напомним, сборная Украины дебютирует на чемпионате Европы 12 июля матчем против Германии.