Фоменко про первый матч Евро: "Германия - чемпион мира и этим много сказано"

За четыре дня до стартового матча Евро-2016 с участием сборной Украины главный тренер команды Михаил Фоменко дал первую пресс-конференцию в медиа-центре украинской команды во французском Экс-ан-Провансе, где команда живет и тренируется.

В частности, отвечая на вопрос о первом матче на турнире, Фоменко отметил: "Мы прекрасно понимаем, с кем нам предстоит играть. Германия – чемпион мира, и этим много сказано. Первая игра – всегда непростая, а бой с таким соперником – тем более. Но мы все это понимаем, тренерский штаб имеет массу информации, и мы делаем максимум для того, чтобы передать игрокам как можно больше. В ближайшее время мы разберем соперника максимально, на всех теоретических занятиях. Будем уделять время действиям немцев и в обороне, и в атаке, и при выходе из обороны".

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы состоится во Франции с 10 июня по 10 июля. Сборная Украины выступает в одной группе с командами Германии, Польши и Северной Ирландии. Матч Украина - Германия состоится в воскресенье, 12 июня.