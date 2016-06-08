Коноплянка: "Поверьте, игра против Германии будет интересной"
18:54, 08 июня 2016Евро 2016
612
Полузащитник сборной Украины не рассказал, как команда собирается играть против чемпионов мира.
Коноплянка уверен, что Украина не уступит Германии / football.ua
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка считает, что игра сборной Украины против Германии будет интересной. Об этом он сказал во время пресс-конференции перед стартом Евро-2016 во Франции.
"Мы вам здесь точно не расскажем, как будем играть, а то вам будет неинтересно. Но хочу сказать, что мы их не боимся, а уважаем. Все команды умеют играть в футбол. Поверьте, игра будет интересная, и мы точно не будем им уступать", - заявил Коноплянка.
"Кто из сборной Германии мог бы усилить Украину? Меня своя команда полностью устраивает", - добавил футболист.
Напомним, матч сборной Украины против Германии на Евро-2016 состоится 12 июня на Лилле.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter