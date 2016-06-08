Тимощук, Буффон и Росицки попали в сборную ветеранов Евро-2016

Полузащитник казахстанского "Кайрата" и сборной Украины Анатолий Тимощук попал в символическую сборную ветеранов Евро-2016 по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

Всем исполнителям, попавшим в условную команду, старше 35 лет. Полностью команда выглядит так:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон (Италия);

Защитники: Разван Рац (Румыния), Рикардо Карвальо (Португалия), Андреа Барцальи (Италия), Патрис Эвра (Франция);

Полузащитники: Анатолий Тимощук (Украина), Лучан Санмартян (Румыния), Томаш Росицки (Чехия);

Форварды: Арис Адуритц (Испания), Робби Кин (Ирландия), Эйдур Гудйонсен (Исландия).

Как сообщал УНИАН, ранее УЕФА представила свою символическую сборную всех времен Евро-2016.