Тимощук, Буффон и Росицки попали в сборную ветеранов Евро-2016
16:27, 08 июня 2016Евро 2016
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УЕФА представила свою версию символического состава футболистов-звезд старше 35 лет, которые попали в заявки на Евро-2016.
Тимощук попал в сборную ветеранов / ua-football.com
Полузащитник казахстанского "Кайрата" и сборной Украины Анатолий Тимощук попал в символическую сборную ветеранов Евро-2016 по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.
Всем исполнителям, попавшим в условную команду, старше 35 лет. Полностью команда выглядит так:
Вратарь: Джанлуиджи Буффон (Италия);
Защитники: Разван Рац (Румыния), Рикардо Карвальо (Португалия), Андреа Барцальи (Италия), Патрис Эвра (Франция);
Полузащитники: Анатолий Тимощук (Украина), Лучан Санмартян (Румыния), Томаш Росицки (Чехия);
Форварды: Арис Адуритц (Испания), Робби Кин (Ирландия), Эйдур Гудйонсен (Исландия).
Как сообщал УНИАН, ранее УЕФА представила свою символическую сборную всех времен Евро-2016.
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