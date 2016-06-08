Ротань: "Мы уже не думаем о прошлых победах, ведь матчи, которые ожидают нас впереди куда более важные"

Сразу по приезду во Францию футболист сборной Украины Руслан Ротань охотно рассказал о настроении в команде и планах на будущее, сообщает euro2016.ffu.org.ua.

"Эмоции только положительные. Евро – это Евро. Мы ждали его с нетерпением. Мы полны волнения в связи с предстоящими выступлениями на турнире самого высокого уровня. Трудно описать эмоции, которые я испытываю, на камеру", - рассказал игрок.

На вопрос о впечатлениях от города и гостиницы Ротань ответил: "Встретили нас хорошо, все произошло достаточно быстро. Мы были в отеле и еще не успели осмотреть город. Встреча превзошла ожидания, все было ОК. Все довольны, спасибо".

На просьбу оценить сборы в Италии и Швейцарии игрок отметил: "Мы работали так, как нас просили это делать наши тренеры. Думаю, наш тренерский штаб лучше ответит на вопрос, как прошли тренировочные сборы".

В отношении двух побед в последних товарищеских матчах и настроения перед турниром, Ротань отметил: "Да, действительно настроение хорошее, но мы уже не думаем об этих победах, ведь матчи, которые ожидают нас впереди куда более важные".

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы-2016 состоится с 10 июня по 10 июля. Сборная Украины на групповом этапе сыграет с командами Германии, Северной Ирландии и Польши.