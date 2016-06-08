Коноплянка: "Верю в сборную Украины и считаю, что у нее огромный потенциал"

Сборная Украины подходит к стартуовому матчу на Евро-2016 против Германии в отличном настроении. Об этом в интервью uefa.com сказал полузащитник команды Евгений Коноплянка.

"Конечно, по-другому и быть не могло. Мы напоминаем всем ребятам, что здесь больше нет "Динамо", "Шахтера", "Днепра" или "Зари". Мы все должны сплотиться, вести себя как настоящая семья, поддерживать друг друга в самой трудной ситуации. Признаюсь честно, лично я получаю удовольствие от пребывания в сборной", - заявил футболист.

По его словам, игра в защите является сильнейшим и важнейшим качеством сборной Украины.

"Если держать ворота на замке, то мы всегда найдем свой шанс забить. Когда соперники не могут ничего поделать с нашей обороной, то начинают нервничать, суетиться, теряют уверенность, а мы в свою очередь готовы использовать любую возможность, чтобы поразить их ворота. Но даже если не получится, 0:0 зачастую тоже неплохой результат", - уверен Коноплянка.

Он также считает, что даже в матче против сборной Германии у команды Украины будут шансы добиться положительного результата. В качестве примера полузащитник вспомнил о недавнем поражении немцев со счетом 1:3 в товарищеском матче со Словакией.

"Вы, наверное, знаете о результатах сборной Германии в товарищеских поединках, в частности, о поражении от Словакии. Это еще раз доказывает, что сегодня играть можно с любой командой. Поверьте, даже на немцев можно найти управу", - заявил лидер сборной.

"Я не хочу говорить, что мы должны выйти из группы или, к примеру, пробиться в финал. Поживем - увидим. Скажу только, что я по-настоящему верю в нашу сборную и считаю, что у нее огромный потенциал", - добавил Коноплянка.

Напомним, первый матч на Евро-2016 сборная Украина проведет 12 июня против сборной Германии.