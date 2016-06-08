Шевченко: "Многое станет понятно после первой игры с Германией"

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко считает, что первые выводы о выступлении сборной Украины на Евро-2016 можно будет делать уже после первой игры против Германии. Об этом он сказал в интервью XSport.ua.

"Многое станет понятно после первой игры с Германией. Товарищеские матчи дают только косвенную картину готовности, ведь против вас не играют так, как играют в настоящем поединке. Но все станет понятно, и это абсолюно точно, только в последнем туре. Формула чемпионата такая, что пройти дальше можно, имея даже три очка", - сказал Швченко.

По его словам, сейчас он несет другой уровень ответственности за национальную команду по сравнению с теми временами, когда был футболистом.

"Я себя чувствую по-новому. Во мне есть сейчас эмоции футболиста, ведь я переживал это уже не раз. Есть волнение, точнее, то чувство, что впереди что-то главное и важное. Но я уже не действующий игрок, и поэтому несу ответственность уже не только за себя, но и за коллектив. И это совершенно другой уровень переживаний и концентрации", - считает аасистент главного тренера.

Напомним, первый матч на Евро-2016 сборная Украина проведет 12 июня против сборной Германии.