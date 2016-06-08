Фоменко: "Не думаю, что на Евро-2016 у сборной Украины возникнут проблемы с физической готовностью"

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко считает, что одним из важнейших аспектов выступления команды на чемпионате Европы по футболу станет психология футболистов. Об этом он сказал в интервью газете "Команда", сообщает dynamo.kiev.ua.

"Не думаю, что у нас могут возникнуть проблемы с физической готовностью. На первый план выйдет психология игроков, и наша задача подобрать ключ, который поможет реализовать футболистам все свои возможности", — сказал Фоменко.

Напомним, сборная Украины вчера прибыла в город Экс-ан-Прованс, где будет базироваться во время проведения Евро-2016.

Первый матч на Евро-2016 Украина проведет против сборной Германии. Игра состоится 12 июня в Лилле.