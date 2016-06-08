Фоменко: "Не думаю, что на Евро-2016 у сборной Украины возникнут проблемы с физической готовностью"
13:28, 08 июня 2016Евро 2016
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Наставник сборной Украины назвал главную задачу тренерского штаба на чемпионате Европы во Франции.
Reuters
Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко считает, что одним из важнейших аспектов выступления команды на чемпионате Европы по футболу станет психология футболистов. Об этом он сказал в интервью газете "Команда", сообщает dynamo.kiev.ua.
"Не думаю, что у нас могут возникнуть проблемы с физической готовностью. На первый план выйдет психология игроков, и наша задача подобрать ключ, который поможет реализовать футболистам все свои возможности", — сказал Фоменко.
Напомним, сборная Украины вчера прибыла в город Экс-ан-Прованс, где будет базироваться во время проведения Евро-2016.
Первый матч на Евро-2016 Украина проведет против сборной Германии. Игра состоится 12 июня в Лилле.
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