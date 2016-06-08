Теннисист Стаховский про футбольное Евро: "Верю, что Украина продвинется далеко. У нас прекрасная команда"

Своими ожиданиями перед стартом ЕВРО-2016 поделился один из лучших теннисистов Украины Сергей Стаховский. Будучи большим поклонником футбола, он периодически гоняет мяч против Рафаэля Надаля и выходит на корт в паре с Сергеем Ребровым, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Как и любой болельщик, я с нетерпением жду начала ЕВРО-2016 и по возможности буду смотреть матчи. Увидеть все, конечно же, не получится, но самое главное и интересное постараюсь не пропустить. Приоритет - естественно, сборная Украины. За ней я всегда слежу с особым вниманием, переживаю, болею. Очень хотелось бы побывать на одном из матчей команды. Шансов, если честно, немного: у меня в этот период намечен очень плотный график выступлений на турнирах в Германии и Англии. Но не исключаю, что образуется окно - и тогда непременно постараюсь вырваться во Францию. На первый поединок сборной точно не попаду, а вот на второй или третий - может быть", - отметил украинский теннисист.

На вопрос о том, какой матч вызывает самые яркие воспоминания, как болельщика, он ответил: "Домашний против Северной Ирландии в квалификации ЧМ-1998. Я тогда был еще мальчишкой и впервые попал на заполненный почти под завязку "Олимпийский". Невероятные впечатления! Особенно с учетом того, что со мной приключился курьез. Когда наши забили гол, оказавшийся в итоге победным, я от восторга запрыгал, но, получив толчок в спину, улетел на пару рядов ниже. К счастью, там меня все-таки поймали, так что обошлось без травм".

Говоря о теннисистах, Играющих в футбол, Стаховский отметил: "Номер один в футболе среди теннисистов - это, пожалуй, Надаль: техничный, пластичный, у него очень сложно отобрать мяч. Мне даже кажется, что Рафа вполне мог бы стать профессиональным футболистом. Есть у него к игровым видам спорта предрасположенность. Впрочем, неудивительно: у него же дядя в свое время довольно долго и успешно играл за "Барселону".

А рассуждая о футболистах, любящих теннис, заметил: "Точно знаю, что в киевском "Динамо" достаточно больших поклонников тенниса. В их числе - главный тренер команды Сергей Ребров. Кстати, когда я в Киеве, мы вместе с ним выходим на корт - в паре. Для любителя он играет на очень хорошем уровне. Резкий, хитрый, отлично двигается. Иногда достает такие мячи, что остается только удивляться. Словом, опасный соперник".

На вопрос о фаворитах Евро, Стаховский отметил: "Хотя в финалах еврокубков этой весной снова играли три испанских клуба, назову сборную Германии. Она хорошо и, что важно, очень ровно укомплектована, хотя Марко Ройса, наверное, немцам будет не хватать. Главное заключается в том, что у немецкой машины, как правило, все технологически выверено: и подготовка, и состав, и игровые взаимодействия. Впечатляют и результаты этой сборной на последних крупных турнирах. Начиная с 2006 года она неизменно либо чемпион, либо медалист первенств мира и Европы. Потрясающая стабильность!"

А прогнозируя выступления сборной Украины отметил: "Для начала хотелось бы выйти из группы. Ну а в плей-офф - как карта ляжет. Не буду загадывать, но верю, что Украина продвинется далеко. У нас прекрасная команда!"

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы-2016 пройдет с 10 июня по 10 июля. Соперниками сборной Украины на групповом этапе будут команды Германии, Севрной Ирландии и Польши.