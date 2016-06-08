Соперник сборной Украины по Евро Германия вместо травмированного Рюдигера заявила Та

Заменить Рюдигера призван 20-летний защитник "Байера" Джонатан Та, сообщает Football.ua со ссылкой на Twitter Немецкого футбольного союза.

На счету Та всего один матч в составе сборной Германии. Дебют состоялся в недавнем товарищеском матче против англичан (2:3). Тогда молодой защитник после перерыва заменил Матса Хуммельса.

В минувшем сезоне игрок провел за "Байер" 45 матчей во всех турнирах и отдал два результативных паса.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по футболу пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля. За выход из группы на континентальном первенстве немцы поспорят с Украиной, Северной Ирландией и Польшей. Матч Украина - Германия состоится в ближайшее воскресенье, 12 июня.