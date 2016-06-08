Игрок сборной Германии Рюдигер пропустит Евро

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер порвал крестообразные связки правого колена в первом тренировочном матче во Франции и теперь пропустит Евро-2016, сообщает официальный сайт УЕФА.

Центральный защитник итальянской "Ромы" получил травму в легком тренировочном матче, который немцы провели на глазах двух тысяч зрителей вскоре после прибытия на базу в Эвиане. Рюдигер не смог покинуть поле без посторонней помощи, и худшие опасения тренерского штаба подтвердил врач "бундестим" Ханс-Вильхельм Мюллер-Вольфарт.

Ожидалось, что в стартовом матче группы С против Украины, который состоится в воскресенье в Лилле, 23-летний Рюдигер составит пару в центре обороны Жерому Боатенгу. Еще один центральный защитник Матс Хуммельс присутствует в заявке, но не сможет сыграть с украинцами из-за повреждения икроножной мышцы.

По заявлению сборной Германии, она рассматривает возможность вызова кого-то из игроков на замену Рюдигеру.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы во Франции пройдет с 10 июня по 10 июля. Матч Украина - Германия состоится 12 июня.