УЕФА объявил состав сборной ЕВРО всех времен

УЕФА вместе с мэрией Парижа и центром хип-хоп культуры La Place объявили состав символической сборной в здании столичной администрации, сообщает на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

В общей сложности болельщики отдали более трех с половиной миллионов голосов.

В состав вошли вратарь Джанлуиджи Буффон (Италия); защитники Паоло Мальдини (Италия), Франц Бекенбауэр (Германия), Карлес Пуйоль (Испания), Филипп Лам (Германия); полузащитники Зинедин Зидан (Франция), Андреа Пирло (Италия), Андрес Иниеста (Испания); нападающие Криштиану Роналду (Португалия), Тьерри Анри (Франция), Марко ван Бастен (Нидерланды).

Одиннадцать мастеров граффити с международным именем нарисовали по одному футболисту. Характерные изображения игроков нанесла на временные панели перед садами Далле-Фужер, на улице Леона Фрапье в 20-м округе Париже. Работы будут выставлены на всеобщее обозрение у мэрии города в четвертом округе до 19 июня.

Состав сборной был определен голосованием на EURO2016.com и в Twitter. Выбирать можно было из 50 претендентов, оставивших яркий след в истории чемпионатов Европы. Кандидат должен соответствовать хотя бы двум из четырех критериев:

Играл хотя бы в полуфинале чемпионата Европы

Попадал в Символическую сборную турнира

Становился лучшим бомбардиром чемпионата

Забил исторически ценный гол, как, например, Антонин Паненка на ЧЕ-1976, Марко ван Бастен на ЧЕ-88 или Давор Шукер на ЕВРО-96

Достижения кандидатов на внутренней арене, в еврокубках и других международных турнирах не учитывались. Во внимание принимались только достижения на чемпионатах Европы.