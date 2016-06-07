Накануне Евро-2016: Испания потерпела неожиданное поражение от Грузии
23:46, 07 июня 2016Евро 2016
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Команда Висенте Дель Боске уступила в своем последнем товарищеском матче перед чемпионатом Европы.
Reuters
Сборная Испании сенсационно проиграла Грузии в последнем подготовительном матче к чемпионату Европы со счетом 0:1.
Чемпионы Евро-2012 вышли на поле в боевом составе, но, несмотря на колоссальное территориальное преимущество, не смогли забить хотя бы один мяч в ворота.
Единственный гол в матче провел полузащитник Торнике Окриашвили, который ранее принадлежал донецкому "Шахтеру". В чемпионате Украины он провел четыре года, выступая в 2011-2014 гг. за одесский "Черноморец" и мариупольский "Ильичевец" на правах аренды.
Испания - Грузия - 0:1 (0:1)
Гол: Окриашвили (40).
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