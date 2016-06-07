Накануне Евро-2016: Испания потерпела неожиданное поражение от Грузии

Сборная Испании сенсационно проиграла Грузии в последнем подготовительном матче к чемпионату Европы со счетом 0:1.

Чемпионы Евро-2012 вышли на поле в боевом составе, но, несмотря на колоссальное территориальное преимущество, не смогли забить хотя бы один мяч в ворота.

Единственный гол в матче провел полузащитник Торнике Окриашвили, который ранее принадлежал донецкому "Шахтеру". В чемпионате Украины он провел четыре года, выступая в 2011-2014 гг. за одесский "Черноморец" и мариупольский "Ильичевец" на правах аренды.

Испания - Грузия - 0:1 (0:1)

Гол: Окриашвили (40).