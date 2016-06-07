Сборная Украины прибыла во Францию для участия в Евро-2016 (фото)
16:11, 07 июня 2016Евро 2016
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Самолет рейсом из Милана благополучно приземлился в аэропорту Марселя.
Сборная Украины по футболу прибыла на Евро-2016 / Фото Twitter Yevhen Konoplyanka
Сегодня сборная Украины прибыла во Францию для участия в чемпионате Европы по футболу 2016 года. Об этом сообщает Федерация футбола Украины на своей странице в Twitter.
Самолет с футболистами сборной прилетел в Марсель. Рядом с этим французским городом находится Экс-ан-Прованс, где во время Евро-2016 будет базироваться украинская команда.
Вместе с тем, как сообщает Sport Arena, возле отеля "Ренессанс", куда сегодня заселится сборная, украинских болельщиков нет. Зато команду с флагами Украины встречает почти весь персонал гостиницы.
Напомним, первый матч на Евро-2016 Украина проведет против сборной Германии. Игра состоится 12 июня в Лилле.
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