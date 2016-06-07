Сборная Украины прибыла во Францию для участия в Евро-2016 (фото)

Сегодня сборная Украины прибыла во Францию для участия в чемпионате Европы по футболу 2016 года. Об этом сообщает Федерация футбола Украины на своей странице в Twitter.

Самолет с футболистами сборной прилетел в Марсель. Рядом с этим французским городом находится Экс-ан-Прованс, где во время Евро-2016 будет базироваться украинская команда.

Вместе с тем, как сообщает Sport Arena, возле отеля "Ренессанс", куда сегодня заселится сборная, украинских болельщиков нет. Зато команду с флагами Украины встречает почти весь персонал гостиницы.

Напомним, первый матч на Евро-2016 Украина проведет против сборной Германии. Игра состоится 12 июня в Лилле.