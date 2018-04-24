Гид по сборным Евро-2016: Группа D

Сборная Испании

Место в рейтинге ФИФА - 6

Тренер: Висенте дель Боске

Звезда: Андрес Иньеста ("Барселона")

Сборная Испании выиграла три больших турнира подряд с 2008 по 2012 годы, что стало уникальным достижением в истории мирового футбола. Однако на ЧМ-2014 действующих чемпионов мира и Европы ждал оглушительный провал – они не вышли из группы, пропустив вперед голландцев и чилийцев. Тогда все решили, что Висеннте Дель Боске явно опоздал со сменой поколений. Он повез в Бразилию ту самую команду, которая под его руководством побеждала в 2010 и 2012 годах. Однако, как оказалось, многие игроки банально устали от побед.

В этой ситуации вполне можно понять и Дель Боске. Ну как можно в один момент отказаться от целой группы, без преувелечения, великих футболистов, находящихся на пике формы и в зените славы. Дель Боске всегда считался мягким тренером. Он не умеет резать по живому, зато отлично ладит со звездами. Собственно, смена поколений в его исполнении происходит очень мягко и постепенно. На Евро-2016 мы снова увидим целую группу игроков из "старой банды".

Среди них выделяется Икер Касильяс. Рекордсмен по количеству матчей за сборную Испании по-прежнему в строю, хотя его клубная карьера постепенно затухает. После того, как Жозе Моуриньо напару с Карло Анчелотти выдворили Икера из мадридского "Реала", он провел далеко не лучший сезон в составе "Порту". И это в то время, когда в "МЮ" блистает неподражаемый Де Хеа. В том, что чисто по-вратарски Де Хеа сегодня на две головы сильнее Касильяса, нет никаких сомнений. Но Дель Боске видит ситуацию иначе. Для него это два равноценных вратаря. Кто из них будет основным во Франции – одна из главных интриг для сборной Испании.

Тем не менее, Дель Боске постепенно вводит в состав новые имена. Это и Мората, и Адурис, и Нолито, и Коке, и Хуанфран. Разумеется, все они не будут выходить с первых минут, но каждого из них вполне можно считать игроком основной обоймы, на которую главный тренер рассчитывает очень серьезно.

Выбор главной звезды сборной Испании – занятие достаточно сложное. На эту роль вполне могут претендовать с полдесятка достойных кандидатов. Здесь вам и Серхио Рамос, и Бускетс, и Давид Силва, и Фабрегас. Однако более уважаемого и почетного футболиста, чем Андрес Иньеста, в этой команде нет. Это он принес Испании золото ЧМ-2010, забив решающий гол в финале. Но дело не только в золотом голе, а в той огромной роли, которая принадлежала Инньесте в той великой команде. Пожалуй, сравниться с ним могут только Касильяс и Хави. Но первый на этом чемпионате вполне может быть игроком запаса, а второй завершил выступления за сборную.

А что касается Дель Боске, то, судя по всему, это будет его лебединая песня в качестве наставника сборной Испании. Из-за огромного уважения и благодарности за всё сделанное его не уволили после ЧМ-2014, предоставив шанс уйти с высоко поднятой головой. Получится ли? Те же букмекеры не слишком верят в испанцев, называя главными фаворитами Евро-2016 другие сборные. Скажем так, в первую тройку основных претендентов на титул испанцы не входят.

Состав сборной Испании

Вратари: Икер Касильяс ("Порту", Португалия), Давид Де Хеа ("МЮ", Англия), Серхио Рико ("Севилья").

Защитники: Жерар Пике, Хорди Альба, Марк Бартра (все – "Барселона"), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Микель Сан Хосе ("Атлетик"), Эктор Бельерин ("Арсенал", Англия), Серхио Рамос ("Реал", Испания), Хуанфран ("Атлетико").

Полузащитники: Бруно Сориано ("Вильярреал"), Серхио Бускетс, Андрес Иньеста (оба - "Барселона"), Тиаго Алькантара ("Бавария", Германия), Давид Силва ("Манчестер Сити", Англия), Сеск Фабрегас ("Челси", Англия), Коке ("Атлетико")

Нападающие: Педро Родригес ("Челси", Англия), Ариц Адурис ("Атлетик"), Нолито ("Сельта"), Альваро Мората ("Ювентус", Италия), Лукас Васкес ("Реал").

Подготовительные матчи: Испания -Южная Корея 6:1, Испания - Босния и Герцеговина - 3:1, Испания - Грузия (07.06.2016).

Прогноз букмекеров: 1-е место в группе, выход в полуфинал

Сборная Хорватии

Место в рейтинге ФИФА: 27

Тренер: Анте Чачич

Звезда: Лука Модрич ("Реал", Испания)

Пожалуй, это самая звездная сборная Хорватии со времен бронзового успеха на ЧМ-1998, когда в команде Мирослава Блажевича блистали Шукер и Бобан, Бокшич и Просинечки. Сегодня в распоряжении Анте Чачича уникальный подбор исполнителей, от которого на Евро-2016 ждут очень многого.

Главные силы сосредоточены в середине поля. Здесь солируют Лука Модрич из "Реала" и Иван Ракитич из "Барселоны". На подхвате – еще один представитель Королевского клуба Ковачич и хавбек "Интера" Брозович. Ударный форвард – Манджукич из "Ювентуса". С фланга его поддерживает еще один интерист Перишич. Вот и судите, многие ли сборные на этом Евро располагают таким выбором.

Разумеется, есть у хорватом и проблемы. Самое слабое звено – это оборона. В этой линии собраны тоже вполне приличные исполнители, но их минус заключается в том, что они выступают не в самых сильных чемпионатах. В первую очередьь, это относится к капитану сборной Хорватии Дарио Срне и Домагою Виде. У Дарио нет альтернативы на правом фланге обороны, а киевский динамовец, скорее всего, составит основнюу пару центральных защитников вместе с Чорлукой из московского "Локомотива". Слева, по всей вероятности, будет обороняться экс-днепропетровец Стринич, который никак не может стать основным игроком "Наполи".

Конечно, по своим игровым параметрам хорватам не помешал бы защитник Ловрен из "Ливерпуля". Но он обладает вздорным характером, и тренер отцепил его по личностным мотивам. По словам Чачича, ему не нужны игроки, которые свои личные интересы ставят выше интересов сборной.

Анте Чачич относится к числу ветеранов тренерского корпуса в Хорватии. Он возглавил сборную в концовке отборочной кампании к Евро-2016, заменив Нико Ковача. Тогда у клетчатых случилась серия из нескольких неудачных матчей, и руководство федерации во главе с Давором Шукером оперативо вмешалось в ситуацию. Любопытно, что оуже достаточно давно хорваты доверяли молодым наставникам. Достаточно вспомнить Славена Билича, Игора Штимаца, того же Нико Ковача. И вот теперь ответственный пост доверен многоопытному Анте Чачичу, который в чем-то похож на Дель Боске. Он отлично ладит со звездами и старается не мешать им играть в футбол. Хотя каких-то заметных достижений на тренерском поприще у Чачича нет. Не исключено, что они появятся после Евро-2016.

Состав:

Вратари: Даниел Субашич ("Монако"), Ловре Калинич ("Хайдук"), Иван Варгич ("Риека").

Защитники: Дарио Срна ("Шахтер", Украина), Ведран Чорлука ("Локомотив", Россия), Домагой Вида ("Динамо", Украина), Гордон Шильденфельд ("Динамо З"), Иван Стринич ("Наполи", Италия), Шиме Врсалько ("Сассуоло", Италия), Тин Едвай ("Байер", Германия).

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – "Реал", Испания), Иван Ракитич ("Барселона", Испания), Иван Перишич, Марцело Брозович (оба – "Интер", Италия), Милан Бадель ("Фиорентина", Италия), Марко Рог, Анте Чорич (все – "Динамо З").

Нападающие: Марио Манджукич ("Ювентус", Италия), Никола Калинич ("Фиорентина", Италия), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Марко Пьяца ("Динамо З"), Дуе Чоп ("Малага").

Подготовительные матчи: Хорватия - Сан-Марино 10:0

Прогноз букмекеров: 2-е место в группе, выход в 1/4 финала.

Сборная Чехии

Место в рейтинге ФИФА - 30.

Тренер: Павел Врба

Звезда: Петр Чех

Сборная Чехии пробилась на Евро с первого места в своей группе, оставив позади не только Исландию и Турцию, но и поспособствовав провалу голландцев. Главный творец этого прекрасного достижения – 52-летний наставник чехов Павел Врба.

Этот специалист по-прежнему не слишком раскручен в Европе, но на родине его буквально носят на руках. В свое время он добился серьезных результатов с "Викторией" (Плзень), после чего возглавил главную команду страны. Случилось это после неудачи в отборочном турнире ЧМ-2014. Врба подхватил вполне посредственную команду со стареющим и вечно травмированным Томашом Росицки и незыблимым Петером Чехом. И не просто подхватил, а сделал из нее вполне боеспособную единицу и уверенно добился с ней поставленной цели.

Сборная Чехии – это прежде всего коллектив. Чехи играют в командный футбол, они прекрасно организованы, хотя таланта этой команде, конечно же, не хватает. Скажем, ситуация с форвардами у чехов еще хуже, чем у сборной Украины. Футболистов уровня Яна Колера или Бароша в нынешнем составе сборной Чехии нет и близко.

Сила сборной Чехии в том, что они прекрасно мешают играть соперникам. Уверенности защитникам придает то обстоятельство, что за спиной находится великий Петр Чех. Перейдя из "Челси" в "Арсенал", Чех не ошибся. Арсен Венгер ему всецело доверяет, и Чех провел очень добротный сезон.

А вот в плане креатива вся надежда на Росицки. Но тут есть сразу несколько но. Весь минувшийсезон Росицки пропустил из-затравмы. В какой форме он предстанет на Евро, не знает никто. К тому же Росицки покидает "Арсенал", а со своим будущим он пока не определился. К слову, для него это будет уже четвертый Евро. А если бы не травма в 2008 году, он бы выступил на пяти чемпонатах Европы.

Учитывая состав группы, от чехов на этом Евро многого не ждут. Выход в 1/8 финала станет отличным результатом.

Состав:

Вратари: Петр Чех ("Арсенал", Англия), Томаш Вацлик ("Базель", Швейцария), Томаш Коубек ("Слован")

Защитники: Павел Кадерабек ("Хоффенхайм", Германия), Теодор Гебре Селассие ("Вердер", Германия), Томаш Сивок ("Бурсаспор", Турция), Марек Сухи ("Базель", Швейцария), Михал Кадлец ("Фенербахче", Турция), Роман Губник, Давид Лимберски (оба — "Виктория")

Полузащитники: Даниэль Пудил ("Шеффилд Уэнсдей", Англия), Владимир Дарида ("Герта", Германия), Давид Павелка ("Касымпаша", Турция), Ярослав Плашил ("Бордо", Франция), Ладислав Крейчи, Борек Дочкал (оба — "Спарта" Прага), Иржи Скалак ("Брайтон", Англия), Даниэл Коларж ("Виктория" Плзень), Томаш Росицки ("Арсенал", Англия)

Форварды: Милан Шкода ("Славия"), Томаш Нецид ("Бурсаспор", Турция), Давид Лафата ("Спарта" Прага)

Подготовительные матчи: Чехия - Россия - 2:1, Чехия - Южная Корея - 1:2

Прогноз букмекеров: 4-е место в группе

Сборная Турции

Место в рейтинге ФИФА: 18

Тренер: Фатих Терим

Главная звезда: Арда Туран ("Барселона", Испания)

Сборная Турции – это прежде всего Фатих Террим. Легендарный специалист тренирует национальную сборную страны уже в третий раз. Прежде всего он запомнился по выступлениям на Евро-2008, где турк показали невероятный характер, благодаря которому дошли аж до полуфинала.

Потом Терим снова тренировал клубы, завоевывал трофеи с Галатасараем и даже успел потренировать "Фиорентину" и "Милан", вместе с которыми завоевал два Кубка Италии.

А потом состоялось очередное возвращение в сборную. Он пытался в последний момент проскочить на ЧМ-2014, но тогда чуда не случилось. Отборочный турнир Евро-2016 поначалу тоже складывался не лучшим образом для турков – они стартовали с двух поражений от исландцев и чехов. Но затем турки снова продемонстрировали свой знаменитый характер, пробившись в финальную стадию, как лучшая команда среди третьих мест.

Фатих Терим – приверженец атакующего футбола. Его команды всегда играют страстно, они эмоциональны. Такие же, как и сам Терим, который устраивает настоящее шоу в технической зоне и за ее пределами.

На этом Евро у турков не слишком звездный состав. Большинство игроков выступают у себя на родине, где им трудно пробиться напередний план из-за спин иностранных звезд.

Зато главная звезда турецкой сборной – Арда Туран – уже давно выступает в Европе. Не так давно он блистал в составе мадридского Атлетико, где был настоящим вожаком в центре поля. Устоять перед предложением Барселоны Туран не смог. Хотя было изначально понятно, что интеллигентная и изысканная Барселона не совсем подходит ему по стилю и характеру. Он не только хорош и в отборе, и в созидании. Он выжигает середину поля. Там где Туран, там всегда огонь. Он гораздо лучше подходил такму же жгучему Атлетико. К тому же первую половину сезона из-за трансферных ограничений Туран вообще не играл за Барсу. А когда трансферный бан с каталонского клуба был снят, Туран крайне редко попадал в основу.

В какой он форме сейчас – покажет Евро. С одной стороны, кондиций ему будет нехватать. С другой, Туран изголодался по футболу, к тому же он снова окажется в комфортной для себя обстановке.

Когда в одной команде собрано столько «огня», предугадать ее результат невозможно. Это вполне может быть очередной успех, но и вариант с провалом исключать нельзя. В случае с такими людьми, как Фатих Терим, любые прогнозы бессмысленны. Здесь очень важно, как пойдет. К тому же группа у турков далеко не самая простая.

Состав:

Вратари: Волкан Бабаджан ("Истанбул ББ"), Харун Текин ("Бурсаспор"), Онур Кыврак ("Трабзонспор");

Защитники: Гекхан Генюл, Шенер Озбайраклы, Мехмет Топал, Джанер Эркин (все – "Фенербахче"), Ахмет Чалык ("Генчлербирлиги"), Хакан Балта, Семих Кайя (оба – "Галатасарай"),Исмаил Кейбаши ("Бешикташ");

Полузащитники: Эмре Мор ("Норшеллан", Дания), Волкан Шен, Озан Туфан (оба – "Фенербахче"), Хакан Чалханоглу ("Байер", Германия), Нури Шахин ("Боруссия" Д, Германия), Огузхан Озякуп, Олджай Шахан (оба – "Бешикташ"), Сельчук Инан ("Галатасарай"), Арда Туран ("Барселона", Испания);

Нападающие: Бурак Йылмаз ("Бэйцзин Гоань", Китай), Дженк Тосун ("Бешикташ»), Юнус Малли ("Майнц", Германия).

Подготовительные матчи: Турция - Черногория 1:0, Словения - Турция - 0:1

Прогноз букмекеров: 3-е место в группе, вылет в 1/8 финала