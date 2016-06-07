Капитан сборной Германии Швайнштайгер: "Украину не обыграть со счетом 5:0"

Матчем против сборной Украины в ближайшее воскресенье действующие чемпионы мира начинают свой путь на Евро-2016, сообщает Isport.

В Германии все местные СМИ уже отдали победу своей национальной команде, однако 31-летний полузащитник считает, что не стоит ожидать легкой прогулки.

«Первая игра не будет такой простой, как все думают. Мы готовы ко всему. Главное для нас, двигаться постепенно, от матча к матчу. Все команды хотят проявить себя в игре против чемпионов мира. У Украины очень техничная и хорошая команда. Обыграть их со счетом 5:0 не получится. Это будет тяжелейшее противостояние», – сказал Швайнштайгер.

Швайнштайгер совсем недавно восстановился после тяжелейшей травмы. У игрока был разрыв связки колена. Вероятнее всего, в воскресенье игрок не сможет провести полный матч за свою национальную команду.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по футболу-2016 состоится во Франции с 10 июня по 10 июля. Сборная Украины выступает в группе с командами Германии, Северной Ирлиндии и Польши.