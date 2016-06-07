Матч Украина - Польша на Евро находится под угрозой террористической атаки
Французские спецслужбы назвали пять критических матчей с точки зрения безопасности.
Сразу пять матчей Евро-2016 во Франции находятся под угрозой террористической атаки, сообщает Footbom со ссылкой на информационное агентство France Presse, в распоряжении которого оказался доклад службы безопасности.
Согласно источнику, среди этих матчей есть игра с участием сборной Украины.
Список матчей, находящихся под угрозой террористической атаки:
11 июня. Марсель. Англия - Россия
12 июня. Париж. Турция - Хорватия
16 июня. Париж. Германия - Польша
16 июня. Ланс. Англия - Уэльс
21 июня. Марсель. Украина - Польша
Читайте такжеСБУ задержала террористическую группировку, которая готовила теракты во Франции во время Евро-2016
Как сообщалось ранее, за за безопасность во время проведения чемпионата Европы во Франции будут отвечать 87 тысяч человек. 42 тысячи из них являются полицейскими, 30 тысяч - военными.
Чемпионат Европы по футболу 2016 года пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля. Сборная Украины на групповом этапе проведет матчи против команд Германии, Северной Ирландии и Польши.