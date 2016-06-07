Матч Украина - Польша на Евро находится под угрозой террористической атаки

Сразу пять матчей Евро-2016 во Франции находятся под угрозой террористической атаки, сообщает Footbom со ссылкой на информационное агентство France Presse, в распоряжении которого оказался доклад службы безопасности.

Согласно источнику, среди этих матчей есть игра с участием сборной Украины.

Список матчей, находящихся под угрозой террористической атаки:

11 июня. Марсель. Англия - Россия

12 июня. Париж. Турция - Хорватия

16 июня. Париж. Германия - Польша

16 июня. Ланс. Англия - Уэльс

21 июня. Марсель. Украина - Польша

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Как сообщалось ранее, за за безопасность во время проведения чемпионата Европы во Франции будут отвечать 87 тысяч человек. 42 тысячи из них являются полицейскими, 30 тысяч - военными.

Чемпионат Европы по футболу 2016 года пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля. Сборная Украины на групповом этапе проведет матчи против команд Германии, Северной Ирландии и Польши.