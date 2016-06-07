Накануне Евро-2016: Польша сыграла вничью с Литвой, Италия обыграла Финляндию
00:25, 07 июня 2016Евро 2016
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Сегодня в Европе прошли три подготовительных матча к чемпионату Европы.
Reuters
Сборная Польши, которая является соперником Украины на Евро-2016, сегодня не смогла обыграть в товарищеском матче команду Литвы.
Игру команду завершили, не забив ни одного гола.
В других встречах дня Италия обыграла Финляндию, а Исландия разгромила скромный Лихтеншейн. Примечательно, что последний гол за исландцев забил один из главных ветеранов Евро-2016, 37-летний экс-форвард "Челси" и "Барселоны" Эйдур Гудйонсен.
Польша - Литва - 0:0 (0:0)
Италия - Финляндия - 2:0 (1:0)
Гол: Кандрева (27, с пенальти), Де Росси (71)
Исландия - Лихтенштейн - 4:0 (3:0)
Голы: Сигторссон (10), Севарссон (20), Финнбогасон (41), Гудйонсен (82).
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