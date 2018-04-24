Гид по сборным Евро-2016: Группа С

Сборная Польши

Место в рейтинге ФИФА - 27

Тренер: Адам Навалка

Звезда: Роберт Левандовски ("Бавария", Германия)

Сборную Польши, пожалуй, можно назвать главным неудачником в истории отборочных турниров на чемпионат Европы. Имея в разные десятилетия лет хорошую по именам команду, поляки раз за разом оказывались за бортом Евро. Лишь в 2008-м году Польша впервые оказалась на континентальном первенстве и с тех пор не пропускает его. Правда, при этом появилась новая проблема - выйти в плей-офф турнира им все еще не удавалось. В 2016 году цель Польши - оказаться на стадии 1/8 финала, - осязаема как никогда.

Главным козырем Польши считается наличие в составе форварда Роберта Левандовски, который стал лучшим бомбардиром отборочного цикла и является звездой мирового уровня. Однако сила сборной заключается не столько в нем, сколько в организации игры команды. Здесь ключевую роль играет не Левандовски, а центральный полузащитник "Севильи" Гжегош Крыховяк. Кроме него и нападающего "Баварии", стержневым исполнителем в сборной можно назвать защитника итальянского "Торино" Камиля Глика, который вместе с Михалом Пазданом из "Легии" закрывает центр обороны команды.

В отборочном турнире сборная Польши выглядела по-разному - чаще эффектно и эффективно, реже безалаберно. Тем не менее, чего у подопечных Навалки не отнять, так это умения собираться на важнейшие матчи. В связи с этим, стоит помнить, что ключевой матч в группе Польша, скорее всего, проведет против Украины. Потому, не исключено, что именно против Польши, а не Германии подопечные Михаила Фоменко проведут самую тяжелую игру на первом этапе.

Состав сборной Польши:

Вратари: Артур Боруц ("Саутгемптон", Англия), Лукаш Фабиански ("Суонси", Англия/Уэльс), Войцех Щесны ("Рома", Италия);

Защитники: Тиаго Ционек ("Палермо", Италия), Камил Глик ("Торино", Италия), Артур Енджейчик, Михал Паздан (оба — "Легия"), Лукаш Пищек ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Бартош Саламон ("Кальяри", Италия), Якуб Вавжиняк ("Лехия");

Полузащитники: Якуб Блащиковски ("Фиорентина", Италия), Камил Гросицки ("Ренн", Франция), Томаш Йодловец ("Легия"), Гжегож Крыховяк ("Севилья", Испания), Бартош Капустка ("Краковия"), Кшиштоф Мачински ("Висла"), Славомир Пешко ("Лехия"), Филип Старжински ("Заглембе"), Петр Зьелински ("Эмполи", Италия), Карол Линетти ("Лех");

Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария", Германия), Аркадиуш Милик ("Аякс", Нидерланды), Мариуш Степински ("Рух");

Подготовительные матчи:

Польша - Нидерланды - 1:2

Польша - Литва - 0:0

Прогноз букмекеров: второе место в группе

Сборная Северной Ирландии

Место в рейтинге ФИФА - 25

Тренер: Майкл О'Нил

Звезда: Стивен Дэвис ("Саутгемптон")

Сборная Северной Ирландии - одна из тех команд, которые летом 2016 года сыграют на чемпионате Европы впервые. Причем, выход "Зелено-белой армии", как называют североирландцев, на Евро не должен вызывать недоумения - в свой отборочной группе подопечные Майкла О'Нила заняли первое место, досрочно гарантировав себе поездку во Францию.

Ранее любая история о сборной Северной Ирландии начиналась со слов, что за нее когда-то давно играл легендарный форвард "Манчестер Юнайтед" Джордж Бест, которому из-за слабости команды так и не удалось попасть на крупный международный турнир для сборных. С тех пор прошло почти 50 лет, но футбольных звезд такого же масштаба в Северной Ирландии больше не появлялось. Нынешняя команда О'Нила - не исключение. Главной звездой здесь считается капитан Стивен Дэвис, "звездность" которого заключается в постоянной игре за клуб-середняк английской Премьер-лиги "Саутгемптон". А вот лучший бомбардир "Зелено-белой армии" Кайл Лафферти и вовсе не является основным футболистом даже в "Бирмингем Сити", выступающем во втором английском дивизионе.

Тем не менее, приезжая в сборную, эти и другие исполнители преображаются и демонстрируют свой лучший футбол. Естественно, ключевая заслуга в этом принадлежит тренеру О'Нилу, который создал здоровый микроклимат в коллективе. Здесь тот самый Дэвис задает темп всей команде, которая добывает шесть побед в 10 матчах отборочном турнире; здесь тот самый Лафферти раскрывается как сильный бомбардир и забивает соперникам в десяти матчах семь мячей. А еще начинают блистать другие скромные парни, которые во время клубного сезона находятся на периферии европейского футбола.

Безусловно, сборная Северной Ирландии едет на Евро-2016 в качестве одного из аутсайдеров, а Майкл О'Нил даже успел заявить, что в матче с Германией его команде может помочь сыграть вничью или выиграть лишь полный провал "Бундестим". Однако при этом нет сомнений, что недостаток умений "зелено-белые" будут компенсировать силой воли. В дефиците этого качества североирландцев не упрекнуть.

Состав сборной Северной Ирландии:

Вратари: Рой Кэрролл ("Ноттс Каунти", Англия), Майкл Макговерн ("Хэмилтон", Шотландия), Алан Маннус ("Сент-Джонстон", Шотландия).

Защитники: Крис Бэйрд ("Фулхэм", Англия), Крейг Каткарт ("Уотфорд", Англия), Джонатан Эванс, Гарет Маколи (оба — "ВБА", Англия), Ли Ходсон ("Килмарнок", Шотландия), Аарон Хьюз ("Мельбурн Сити", Австралия), Люк Маккаллох ("Донкастер", Англия), Коннор Маклафлин ("Флитвуд", Англия), Падди Макнэйр ("Манчестер Юнайтед", Англия).

Полузащитники: Стюарт Даллас ("Лидс", Англия), Стивен Дэйвис ("Саутгемптон", Англия), Корри Эванс ("Блэкберн", Англия), Шейн Фергюсон ("Миллуолл", Англия), Ниалл Макгинн ("Абердин", Шотландия), Оливер Норвуд ("Рединг", Англия).

Нападающие: Уилл Григг ("Уиган", Англия), Кайл Лафферти ("Бирмингем", Англия), Джош Магеннис ("Килмарнок", Шотландия), Джейми Уорд ("Ноттингем Форест", Англия), Конор Вашингтон ("КПР", Англия).

Подготовительные матчи:

Северная Ирландия - Беларусь - 3:0

Словакия - Северная Ирландия - 0:0

Прогноз букмекеров: четвертое место в группе.

Сборная Украины

Место в рейтинге ФИФА - 17

Тренер: Михаил Фоменко

Звезда: Евгений Коноплянка ("Севилья", Испания)

Сборная Украины третий раз принимает участие в крупном турнире для национальных команд, но ни в 2006-м, ни в 2012-м году вокруг нее на родине не было столько пессимизма. Связано это чувство, прежде всего, с манерой игры команды - чересчур ориентированной на оборону, иногда откровенно нудной.

Подопечные Михаила Фоменко с трудом выходили на Евро-2016, и, наверное, будет справедливо сказать, что Украины бы во Франции не было, если бы не расширение турнира до 24-х команд. В отборочном турнире "желто-синие" не смогли забить ни единого гола в ворота сборных Испании и Словакии и выбрались на чемпионат Европы лишь благодаря первому за шесть попыток успеху в стыковых матчах. Команда Словении была обыграна с суммарным счетом 3:1.

При такой блеклой игре в нападении в тени остались сильные стороны Украины. Прежде всего, это одна из самых крепких оборон отборочного турнира, во вторую очередь - стабильный и сыгранный состав. За несколько дней до начала Евро-2016 стартовые одиннадцать игроков команды Фоменко угадываются практически безошибочно: вратарь Пятов, защитники Шевчук, Кучер, Хачериди, Федецкий, опорники Тарас Степаненко и Руслан Ротань, центральный хавбек Сергей Сидорчук, вингеры Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко, нападающий Роман Зозуля. Среди этих исполнителей, пожалуй, лишь Зозуля не имеет статус "неприкасаемого" - вместо него Фоменко в любой момент готов выпустить Евгения Селезнева.

В последних товарищеских матчах сборная Украины смогла обыграть Румынию и Албанию, забив в общей сложности семь голов. Однако даже такой результат накануне Евро-2016 не впечатляет болельщиков, ведь во Франции соперники будут гораздо сильнее, и наверняка вместо атакующей игры Фоменко постарается сыграть в привычном консервативном стиле. Впрочем, хоронить надежды команды на турнире тоже неправильно - Украина как минимум способна свести к ничье игры против Германии и Польши, да и обыгрывать индивидуально более слабых соперников, коими являются североирландцы, тоже могут и умеют. Четыре очка в группе, скорее всего, помогут подопечным Фоменко выйти в плей-офф, а значит задача "желто-синих" на Евро-2016 будет выполнена. Большего от нее ожидать, наверное, не стоит. Тем приятнее будет возможный сюрприз.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Бешикташ", Турция), Никита Шевченко ("Заря");

Защитники: Артем Федецкий ("Днепр"), Евгений Хачериди ("Динамо"), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Шевчук, Богдан Бутко (все — "Шахтер");

Полузащитники: Руслан Ротань ("Днепр"), Сергей Рыбалка, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук (все — "Динамо"), Евгений Коноплянка ("Севилья", Испания), Анатолий Тимощук ("Кайрат", Казахстан), Александр Караваев ("Заря"), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (все — "Шахтер"), Александр Зинченко ("Уфа", Россия);

Нападающие: Андрей Ярмоленко ("Динамо"), Роман Зозуля ("Днепр"), Филипп Будковский ("Заря"), Евгений Селезнев ("Шахтер").

Подготовительные матчи:

Румыния - Украина - 3:4

Украина - Албания - 3:1

Прогноз букмекеров: третье место в группе, вылет в 1/8 финала.

Сборная Германии

Место в рейтинге ФИФА - 4

Тренер: Йоахим Лев

Звезда: Тони Кроос ("Реал Мадрид", Испания)

Не стоит напоминать, что именно Германия является действующим чемпионом мира и, естественно, едет на Евро-2016 лишь с целью выиграть этот турнир. Во Франции наставнику команды Йоахиму Леву придется рассчитывать на тех же лидеров, что и два года назад в Бразилии. Серьезных исключения лишь три - защитники Филипп Лам и Пер Мертезакер, а также форвард Мирослав Клозе. Все они приняли решение завершить международную карьеру сразу после ЧМ-2014, но до сих пор считаются потерями команды - пока что никого из этих исполнителей полноценно заменить не удалось.

Во время отборочного цикла Йоахим Лев много экспериментировал с командой, из-за чего Бундестим провела ряд невыразительных матчей. Тем не менее, из группы, где была Польша и Ирландия, немцы вышли с первого места, а результатом попыток Лева обновить команду стали сразу девять новых человек на Евро-2016 по сравнению с заявкой на ЧМ-2014. Роль большинства "новичков", впрочем, в сборной не должна быть значительной, ведь в распоряжении наставника имеется достаточно проверенных человек, которые находятся в отличной форме. В защите это Матс Хуммельс и Джером Боатенг, в центре поля - Тони Кроос, Сами Хедира и Бастиан Швайнштайгер, за успехи в атаке будут отвечать Томас Мюллер, Месут Езил и Марио Гетце. Все эти футболисты уже давно сделали имя в европейском футболе, но все еще имеют достаточно мотивации, чтобы бороться за новый титул для своей страны.

Несомненно, состав сборной Германии на Евро-2016 - один из самых грозных на турнире, и едва ли какая-то из стран хотела получить Германию себе в соперники по группе. Тем не менее, как показала в отборочном турнире к Евро-2016 Польша и Ирландия, с немцами можно не только достойно играть, но и обыгрывать их.

Состав сборной Германии:

Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Бернд Лено ("Байер"), Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона", Испания);

Защитники: Джером Боатенг ("Бавария"), Йонас Хектор ("Кельн"), Шкодран Мустафи ("Валенсия", Испания), Бенедикт Хеведес ("Шальке", Германия), Матс Хуммельс ("Боруссия" Дортмунд), Антонио Рюдигер ("Рома", Италия), Эмре Джан ("Ливерпуль", Англия);

Полузащитники: Тони Кроос ("Реал Мадрид", Испания), Лерой Сане ("Шальке"), Андре Шюррле, Юлиан Дракслер (оба - "Вольфсбург"), Сами Хедира ("Ювентус", Италия), Юлиан Вайгль ("Боруссия" Дормунд), Бастиан Швайнштайгер ("Манчестер Юнайтед", Англия), Месут Езил ("Арсенал", Англия), Джошуа Киммих, Марио Гетце (оба - "Бавария");

Нападающие: Лукас Подольски ("Галатасарай", Турция), Томас Мюллер ("Бавария"), Марио Гомес ("Бешикташ", Турция).

Подготовительные матчи:

Германия - Словакия - 1:3

Германия - Венгрия - 2:0

Прогноз букмекеров: первое место в группе, выход в финал.